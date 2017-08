Nobyo ginbunu sang nobya?

Syudad sang ILOILO – Minor nga samad sa tuo nga butkon ang naangkon sang isa ka lalaki matapos nga ginapasuni sini nga ginbunu sia sang iya nobya sa Barangay Alalasan, distrito sang La Paz.

Nagreklamo sa La Paz PNP si alyas Boy nga ginhaboy sia sang botelya sang nobya nga si alyas Ann kag ginbunu pa gid sang utod kag habol nga kutsilyo sadtong Miyerkoles sang gab-i.

Sa alegasyon naman ni Ann nga gin-agaw ni Boy ang gina-uyatan niya nga botelya rason nga nabuka kag nasamad ang butkon sini. Ginpanginwala man niya ang pagbunu sa lalaki.

“Ginkuha ko ang botelya. Pagkuha ko sang botelya pinunggan ya ako amo to ang nakapilas sa kamot ya. Indi bunu,” depensa ni Ann.

Gin-alegar man sini nga nagsugod ang ila away sang nagpanampo-ay sia samtang nagakaon rason nga ginsita sia sang nobyo.

“Nanampo-ay lang ako. Amo to sia nga nangakig sia,” hambal pa ni Ann.

Na-areglo naman sang ulihi sang kapitan sang barangay ang natabo kag matapos nagpa-rekord sa La Paz PNP, ginpapauli na ang magkarelasyon./PB