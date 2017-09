OPISINA SANG COMELEC GINRANSAK

Syudad sang ILOILO – Wala pa gihapon nakilal-an ang mga nagransak sa opisina sang Commission on Elections (Comelec) sa Dalan RV Sanchez, Barangay 11, San Miguel, Iloilo alas-otso sang aga kahapon.

Sa pag-imbestigar ni Inspector Francis Albert Fortunado, hepe sang San Miguel PNP, natukiban sang isa ka casual employee nga ginransak ang ila opisina kon sa diin wala na ang ila mga gamit kaangay sang laptop, tablet, external hard drive, kag P3,000 nga kwarta.

“Ang casual sang LGU nga naga-obra sa Comelec naton bale nag-inform sa aton kapulisan nga may robbery incident diri sa building sa Comelec office. So, nag-request kita sang Scene of the Crime Operatives (SOCO) for further investigation,” hambal ni Fortunado.

Nagapati man nag hepe nga nagsulod ang kawatan sa opisina paagi sa pagkakas sang air-condition mga ala-una tubtob alas-tres sang kaagahon kahapon.

Bangod sini, naghinyo si Fortunado sa SOCO nga maghiwat sang dugang nga imbestigasyon kag magkuha sang mga fingerprints sa opisina sang Comelec.

“May nakita diri nga forcible entry. At the same time may nakuha kami nga latent prints nga subject for laboratory examination,” hambal naman ni Chief Insp. Hilarion Roga sang SOCO.

Luwas sa Comelec, ginsulod man sang kawatan ang mga opisina sang Department of Agrarian, Population Office kag Association of Barangay Captains president sa amo man nga banwa man pero sang nataban nga mga gamit ukon kwarta./PB