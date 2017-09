Ospital sa Barotac Nuevo ginareklamo

Syudad sang ILOILO – Nagreklamo ang himata sang isa ka pasyente sa sahi sang pagserbisyo sang pila ka mga tinawo sang Don Jose S. Monfort Medical Center Extension Hospital sa Barotac Nuevo, Iloilo.

Nagdangop sa Panay Balita ang manunudlo nga si Romeo Carlo Siaotong y Severo, 28, soltero kag residente sang Brgy. Tinori-an, Barotac Nuevo, para i-reklamo ang pagserbisyo sang pila ka mga tinawo sang nasambit nga ospital.

Sa alegasyon ni Siaotong, sadtong Agusto 30, alas-12:35 sang hapon, nagpadulong sila sa ospital para ipabulong ang samad nga naangkon sang iya tiyo nga si Romero Severo nga nadisgrasya sa motorsiklo sa Brgy. Lico-an, Barotac Nuevo.

Pero imbes nga atipanon sila sang pila ka nurse kag doktor, gin-alegar ni Siaotong nga ginpasa-pasa kag ginpahulat sila sang masobra duha ka oras kag wala gid nadapatan sang first aid ang pilas sang iya tiyo bisan nga na-interbyu na ini sang mga pulis kag doktor.

“Wednesday, nadisgrasya ang tiyo ko sa Brgy. Lic-oan, Barotac Nuevo. May nabunggoan sia. Nauna ang tiyo ko sa ospital kag while ara sa emergency room, gina-interbyu na sang pulis, sang ospital. Nagbalik man dayon ang doctor sa doctor’s room without doing anything sa patient. Tapos nagreklamo ko kay ang tiyo ko nagbulid-bulid na sa motor. Wala man lang kuon nga tinluan abi ang pilas ukon butangan sang betadine or ano nga kwan sila nga mag-comfortable kay ang ginabatyag sang tiyo ko is ulo ya, kag ang half face ya nagahabok na,” reklamo ni Siaotong.

Dugang niya nga gindala man sang staff sa atubang sang x-ray room ang iya tiyo para mapaidalom ini sa x-ray pero wala sila maka-x-ray matapos nga wala sila makabayad.

“During that time gindiretso lang nila without doing anything sa patient. Ti, lawig na ang hulat sa emergency room. Ang point sang staff sang x-ray room indi kuno mag-x-ray kay wala pa nabaydan sa cashier. Ti, nagapakitluoy ang tiya ko kon puede x-ray lang danay. Pay way man ginsapak,” dugang pa ni Siaotong.

Diri na kag nagpangakig ang tagreklamo matapos nga indi ma-agwantahan ang pagtulok sa iya tiyo nga nagadugo ang baba rason nga nagreklamo sia liwat sa mga tinawo sang ospital.

Pero gin-alegar ni Siaotong nga wala man gihapon sila ginasapak sang pila ka mga tinawo sang ospital.

Nagdesisyon na lang sia nga magwa sa ospital kag magsaylo sa Dumangas District Hospital.

Samtang nagahulat na sila sang ila salakyan nga madul-ong sa ila sa Duamngas, gina-alegar ni Siaotong nga nag-gwa ang isa ka tinawo sang ospital kag ginsinggitan sila.

“While waiting for our car, ining si Adrian Rivera nga nurse, then nagsinggit tana ka namon gulpi. ‘Ano sagi niyo ka-reklamo. Ginlantaw man sang doktor, nagahulag pa man.’ Ti, nagpangakig ako eh. Tapos nagsinabtanay ron kay ginlantaw man kuno pay nagahulag pa man,” dugang pa gid ni Siaotong.

Sa pihak nga bahin, kahapon sang aga nagkadto ang Panay Balita sa natungdan nga ospital apang sandig sa mga sikyu nga naga-duty nga wala ang chief sang ospital kag wala man sang gindesignar nga officer-in-charge nga puede maka-atubang sa media.

Gintinguhaan man sang Panay Balita nga pangayuon ang numero sang ila chief of hospital para makuha ang ila bahin pero nagsabat ang mga sikyu nga indi makahatag ang personnel sang ospital sang numero matapos nga wala sang pahanugot halin sa natungdan nga persona.

Samtang ginasulat naman ini nga balita, bukas ang Panay Balita sa pagbaton sang paathag halin sa natungdan nga ospital angut sa reklamo ni Siaotong./PB