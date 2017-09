P1.8-M PEKE NGA PESTICIDES NAKUMPISKAR

Syudad sang ILOILO – Nagabili sang kapin P1.8 milyon ang peke nga pesticides nga nakumpiskar sa isa ka tigulang sa entrapment operation sa Barangay Bantud, Dumangas, Iloilo alas-12:30 sang hapon kahapon.

Ang subject sa entrapment operation nakilala kay Pablo Demaisip Jr., 71, kag residenete sang Brgy. Tarong, Carles, Iloilo.

Sa operasyon sang nagtingob puersa nga Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Iloilo-Guimaras, Dumangas PNP Maritime Police kag Department of Trade and Industry, una nga nabaklan si Demaisip sang isa ka kilo nga Bristan Powder Pesticide balor P500.

Luwas diri, narekober sa iya paghinakop ang dugang nga 277 ka mga pakete sang pesticide nga nasulod sa karton sang sigarilyo kag ginabanta nagabalor sang P1,761,500.

Sunu kay Inspector Pedro Celino sang CIDG-Iloilo-Guimaras, madugay na nila nga gina-monitor ang negosyo ni Demaisip.

“We have been monitoring him and his business since April and May this year until we conducted a test buy,” hambal ni Celino sa interbyu sang Panay Balita.

Siling pa niya nga nakabakal man sila sadto sang isa ka kilo nga pesticide kag ila ginpadala sa Fertilizer and Pesticide Authority sa Manila para mapa-idalom sa laboratoryo.

“May initial result sila nga amo na ang pesticide, contained halogen compact or bristan which is being ban in the country,” sugid ni Celino.

Kag sini lang nga Huwebes, nabal-an man nila nga nag-abot ang items ni Demaisip nga balor P1.5 milyon pero nakakuha sila sang impormasyon nga natigayon na nga mabaligya sa kasubong nga adlaw ang masobra 200 ka kilo nga pesticide.

Samtang ginasulat ini nga balita, priso na si Demaisip sa karsel sang CIDG-Iloilo kag pagakasohan sang pagbayolar sang PD 1144 (Selling and Possession of Alleged Pesticide and Commercial Quantity)./PB