Pag-gamit pasilidad sa Iloilo Sports Complex, may bayad na

Syudad sang ILOILO – Kon sang una P10 lang ang ginabayad kon magsulod sa Iloilo Sports Complex sa distrito sang La Paz para mag-jogging, sumugod Oktubre 1 may bayad na ang pag-gamit sang track oval kag iban pa nga mga pasilidad.

Kasunod ini sang pagpatuman sang Iloilo Sports Management and Development Office (ISMDO) sang provincial ordinance nga revised revenue code of Iloilo.

Ginkumpirmar ni Dr. Janelyn T. Fundal. Fundal, nagadumala sa ISMDO, nga kon sang una P10 ang ginabayran sang masulod sa sports complex para mag-gamit sang pasilidad kaangay sang track oval, umpisa Oktubre 1 may dugang na ini nga P20.

Luwas sa track oval, nagsaka man ang bayad sa pag-gamit sang swimming pool kon sa diin P60 para sa pribado nga tawo nga mag-training ukon maglangoy kon adlaw kag P70 kon gab-i.

Para sa mga government sponsors ukon PE class, magabayad sila sang P30 kada ulo kon adlaw samtang P45 kon gab-i.

Ginhambal pa ni Fundal nga sadtong 2010 pa ulihi nga ginpasakaan ang bayad sa pag-gamit sang pasilidad sa sports complex rason nga panahon na para magpasaka sang bayad ilabi na nga ginkay-o sang kapitolyo probinsyal ang track oval, mga suga, kag iban pa nga pasilidad sini.

Para kay Fundal, tuman ka gamay sang pagsaka sa balayran pero posible nga namag-ohan lang ang mga tawo bangod nga pito man ka tuig nga wala nagsaka ang ila balaryan.

Nakabutang man sa ordinansa nga kon magpraktis ang mga atleta gikan sa probinsya para sa congressional ukon national meet dapat nga magpangayo sila sang pahanugot kay Gob. Arthur Defensor Sr. para malibre sila sa pag-gamit sang pasilidad.

Para naman kay Defensor nga insakto lang ang pagpasaka sang balayran bangod nga mabudlay man magmentinar sang pasilidad.

“Ka barato sina. Kabalo kamo tama ka daku sang ginatabonan ta. Amo na ang local economic enterprise halin sa umpisa pierde pero for the sake of sports, gina-agwanta ta kag ginasustiner,” hambal sang gobernador./PB