Pag-isyu special permit to sell sang bulak, nagsugod na

Syudad sang ILOILO – Nagsugod na ang pagpang-isyu sang special permit to sell sang mga bulak sa syudad.

Sunu kay Jeck Conlu, head sang Public Safety and Traffic Management Office, sugod sa Lunes, Oktubre 30, ang baligyaanay sang bulak kag magatakop sa Miyerkoles, Nobyimbre 1.

“Asta lang kita sa November 1. Ang maglapaw dira indi na puede. Dapat pagkagab-i nakapanghimos na sila (vendor),” siling ni Conlu.

Ginsulit man sini ang pahayag ni Business Permit and Licensing Office head Norman Tabud nga P200 lamang ang balayran para sa special permit to sell sang mga bulak kag kon may magsobra indi na ini sanctioned sang city government.

“Dapat may resibo gid. May iban nga barangay nga nagpanukot, depende na ina sa ila ordinansa. Pero ang syudad P200 gid lang,” pahayag ni Conlu.

Sa bahin sang mga patyo, indi puede nga magbaligya sang bulak kon may structures kag nagasablag sa mga nagabisita diri.

“Kon balde-balde lang, allowed naton ina. Indi lang sila maka-obstruct. Wala na kita dira nagasukot, sa barangay na lang ina kon pila ang ila sukkot depende sa ordinansa,” dugang pa ni Conlu.

Sa ginpagwa nga Executive Order 101 ni acting City Mayor Jose Espinosa III, may gindesignar lamang nga lugar nga mahimu baligyaan sang mga bulak nga amo ang mga masunod:

* Aldeguer kag Rizal Streets (gwa sang central Market) sa City Proper

* Brgy. Katilingban sa Molo

* Oñate sa Mandurriao

* El 9, Brgy. Desamparados kag Brgy. Seminario sa Jaro

* La Paz Market sa La Paz, kag

* Sta. Felomina (fronting Police Station) sa Arevalo.

Ginapahanumdom pa ni Conlu sa mga manogbaligya nga wala ginapahanugotan ang parking sang salakyan sa atubangon sang mga balaligyaan sang bulak bangod dakpon ang mga ini. Siguraduhon man sang mga manogbaligya nga mapabilin nila nga matinlu ang ila puesto./PB