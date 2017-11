Pag-obserbar sang Pista Minatay, malinong

Syudad sang ILOILO – Nangin malinong sa kabug-osan ang pag-obserbar sang Pista Minatay ukon Tigkalalag umpisa sadtong Martes tubtob kahapon sa rehiyon 6.

Kaangay sang handum sang Police Regional Office (PRO) 6 nga zero major incident, wala gid man sang dalagku nga krimen nga nagluntad sa sulod sang pangpubliko kag pribado nga mga patyo sa rehiyon humalin sang Oktubre 31 tubtob kahapon.

Ang nabaton gid lang nga report, sunu sa tagpamaba sang PRO-6 nga si Supt. Gilbert Gorero, amo ang magagmay nga mga insidente kaangay sang komosyon sa tunga sang mga pamatan-on kag ang pagbunu sa 15-anyos nga solterito sa gwa sang patyo sang Brgy. Tanza, City Proper sang Miyerkoles sang gab-i.

“Thank God the celebration of UNDAS was generally peaceful and a success with no recorded major incident,” kabahin sang pahayag ni Gorero.

Bangod sini, nagpasalamat ang PRO-6 sa publiko nga nagkooperar kag nagsunod sa ila mga panugyan nga indi magdala sang mga patalom, makahulobog nga ilimnon, baraha, kag matunog nga mga sound system sa patyo.

Labi sa tanan nagpasalamat si Gorero sa mga kapulisan, ahensya sang gobyerno kaangay sang Philippine Coast Guard, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Armed Forces of the Philippines, kag iban pa nga law enforcement nga nagbulig para masiguro nga malinong kag matawhay ang Pista Minatay.

Ginklaro naman sang PRO-6 nga wala lang nagapokus ang mga pulis sa mga dalagku nga aktibidad kaangay sang Pista Minatay kundi nga naka-alerto sila sa adlaw-adlaw nga tanan para ma-mentinar ang kalinong sang rehiyon.

Matandaan nga nagbutang ang PRO-6 sang 517 ka mga assistance hub nga ginbantayan sang 128 ka mga police commissioned officers kag 1,870 ka mga police non-commissioned officers subongman nagpalapta sang 2,957 ka mga force multipliers.

Magabalik naman sa ila mga presinto ang mga pulis subong nga adlaw./PB