Pagsumpa ni Defensor sa PDP-Laban ginpa-isol

Syudad sang ILOILO – Imbes nga Nobyimbre 23, ginpa-isol sa Disyembre 1 ang pagsumpa sang mag-amay nga Defensor sa Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban).

Bangod ini sang konplikto sa eskedyul ni House Speaker Pantaleon Alvarez nga amo ang manguna sa pagpasumpa kanday Gob. Arthur Defensor, Sr. kag mga bata sini nga sanday Cong. Arthur Defensor Jr. kag Board Member Lawrence Defensor sang tercier distrito sang probinsya sang Iloilo.

“May kompromiso si House Speaker Alvarez sa Hong Kong. Kay gin-set inang November 23 kadugay na to. May gulpi nga nagsal-ot nga importante nga engagement. It’s temporarily set on December 1,” eksplikar ni Defensor sa mga katapo sang media kon ngaa ginpa-isol ang ila pagsumpa sa PDP-Laban kaupod ang mga alkalde, konsehal kag barangay kapitan sang tercier distrito.

Posible man nga maka-kumpirmar ang political affairs ni Alvarez kahapon ukon subong sa opisina sang gobernador kon bala mahimu nga hiwaton sa Disyembre 1 ang ila pagsumpa.

Daku man ang posibilidad nga hiwaton ang pagsumpa sa banwa sang Mina kon sa diin nagsugod sa politika ang mag-amay nga Defensor.

“Gina-suggest ko nga ibutang sa Mina kon okey sa kay Speaker Alvarez. Hulaton ko lang ang confirmation,” dugang ni Defensor.

Matandaan nga nagbiya si Defensor kag ang duha sini ka mga bata sa partido Liberal para magsaylo sa PDP-Laban bangod sang pila ka mga rason kaangay sang kahangawa nga maapektohan ang ginapaabot nga mga proyekto sang mga alkalde gikan sa gobyerno nasyonal.

“Ang pagsulod ko sa PDP-Laban mabug-at man sa buot ko. I’m not use to shifting from one party to other. Ugaling kapila ako napasugoan kon puede ako magsaylo. And I reach the point nga kon indi ako magsaylo nali maapektohan ang ginpaabot nga bulig kag suporta sang gobyerno nasyonal sa mga kabanwahanan,” hambal sadto sang gobernador.

Wala man sini ginapanginwala nga isa sa mga rason sang pagsaylo niya sa PDP-Laban amo ang eleksyon sa 2019 kon sa diin interesado nga magpapili si Cong. Defensor sa pagka-gobernador.

Pero ginklaro man ni Defensor nga nakalisensya sia sa partido Liberal paagi sa pagsugilanon kanday Senate Presidente Koko Pimentel kag Mar Roxas.

“Nakigkita ako kay Sec. Mar to say my goodbye to Liberal Party kag nalipay lang ako nga gin-athag gid sa akon ni Sec. Mar nga na-intindihan ya ang rason. He assured me, it will not in any way affect our longstanding friendship and personal relations as friends and we shall continue to be allies in just an honorable causes,” siling man sadto sang gobernador./PB