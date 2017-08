ADLAW SANG MGA BAGANIHAN

Magadumdom ang pungsod sa sini nga adlaw sang National Heroes Day. May kaangtanan sini, nagpagwa na ang Department of Interior and Local Government sang Memorandum Circular No. 2017-012 nga napetsahan Agusto 15, 2017 angut sa sini nga pagdumdom paagi sa simple nga seremonya.

Ginasaulog kag ginadumdom ini sugod pa sang tuig 1931, kag ang ini nga adlaw nagahatag sang pasidungog kag pagdumdom sa tanan nga baganihan nga mga Filipino, ilabi na yadtong wala sang ila kaugalingon nga special holidays ukon adlaw nga gina-obserbar ang ila kabaganihan.

Ang una nga kasugoan amo ang Republic Act No. 3827 nga ginpasar sang Philippine Legislature sadtong Oktubre 28, 1931.

Kon madumdoman sadto, ang ini nga pagdumdom ang ginahimu sa tagsa ka Domingo nga adlaw apang sa panahon ni anay Presidente kag karon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo, ginsaylo niya ini sa Lunes nga adlaw kag ginatuon sa ulihi nga Lunes sa bulan sang Agusto.

Ginpirmahan ni Arroyo ang kasugoan nga Republic Act No. 9492 sadtong Hulyo 24, 2007 nga naga-amendar sa Book 1, Chapter 7 sang Administrative Code.

Apisar nga ginatawag nga National Heroes Day nga ang katuyoan amo ang pagdumdom sang mga baganihan nga indi lamang prominente sa maragtas sang Pilipinas, apang angay man nga dumdumon ang mga Filipino, sang nagliligad kag karon, nga naghatag sang daku sa kawsa sang kahilwayan, hustisya kag pagka-pungsod sang Pilipinas.

Matalupangdan naton nga halos indi na mabatyagan ang nangin sakripisyo sang aton mga baganihan bangod nga ang mga kabataan sang sini nga henerasyon ang wala na sang tudok nga ihibalo sa aton maragtas. Ang ila nahibaluan nga wala sang klase kag wala sang opisina sa sini nga adlaw kag tion para sa ila ang maglagaw.

Dapat siguro nga hatagan sang maayo nga padugi ang pag-edukar sa mga kabataan sang sini nga henerasyon kon ano bala ang himpit nga kahulugan sang sini nga pagdumdom.

Dapat mangin tuhay na ang istratehiya sa pagtudlo sa mga lanubo kon paano mapatudok sa ila panimuot kag balatyagon ang ini nga bagay paagi sa paggamit sang moderno nga teknolohiya kag pamaagi nga sibu sa ila nga panahon, huyog kag pag-agaw sa ila atensyon agud nga mabalikdan nila ang maragtas sang nagliligad.

Masami nga makita naton ang mga hamtong ang edad nga nagatipon kag nagahangpanay sa kon paano ini saulugon. Sila man sadto kag sila man subong ang nagakilit-anay sa sini nga okasyon.

Dapat hatagan sang papel kag mangin kabahin ang mga lanubo sa ginahimu sang mga hamtong agud nga ila mahangpan kag mabatyagan ang kaimportante sang sini nga pagdumdom.

Madamo na sang baganihan ang natampukan sang himu-himu ukon ilusyon na lang nga baganihan.

Nagakapanas sila sa paminsaron sang lanubo bangod nga wala sila ginapagkit sang mga hamtong sa paminsaron kag balatyagon sang ila mga kaliwat.

Matuod gid man nga kon kaisa nagabaton lang kita sang regalo nga wala naton ginahibalo kon sin-o ang naghatag.

Gindumdom kita nila sadto, gani angay nga aton man sila dumdumon paagi sa sini nga adlaw sang mga baganihan./PB