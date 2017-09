GINTAPAS

Madamo na sang natuga nga sagbot sa palibot. Naghatag sang indi maayo nga kahimtangan kag sablag sa mahawan nga dalan. Masiot na ang palibot kag may nagakahalitan nga tawo kag bagay nga matup-an sang nagakahulog nga sanga bangod nabaak sa tuman ka gabok.

Nangin sablag na sa manaya-naya nga butlak sang adlaw ang madabong nga dahon nga kon malaya kag mahulog sa duta nangin sagbot sa dalan.

Ginplanohan nga tapson agud nga mahawanan ang palibot. Malapad na ang iya mga sanga kag nagakabuka na ang semento sa duso sang iya mga ugat.

Palanggiran ini kon ano ang lantaw sang otoridad sa kadabong sang organisasyon nga natuga ni Richard Prevendido nga mas naglambo matapos nga una nga napatay ang numero uno nga drug lord sa Western Visayas.

Nagpanguna sia sa listahan kag madamo sia sang mga katapo nga yara sa iya idalom, nagdabong, nagpangalapkap kag madamo na ang iya nasakopan.

Batian sang tanan ang iya ngalan. Bisan indi makilala ang iya nawong apang makilala sang kadamuan ang nagalagting nga ngalan sini kon imitlang sa bisan sin-o man. Bantog sia bangod masami sia nga ginalawag sa radyo, ginabantala sa pamantalaan ukon mismo sa social media kag makita man sa telebisyon ang iya nga nawong.

Indi na likom sa kadamuan ang istorya sang iya kabuhi, ang iya inagihan, kag kon ano ang iya kahimtangan.

Nabantogan sia sa kalibutan sang ilegal nga droga. Nangin makagalanyat para sa iban nga sia ang dikitan bangod sa iya kaalwan.

Nakatipon sang grupo kag didto nagsugod ang pagrikot sang iya hulag, nagkitid ang iya kalibutan, masiit ang iya nga dalan kag halos indi sia makit-an sa kadamuan.

Madugay nga ginpangita tubtob nga naglab-ot sa punto nga ang iya kabuhi ang nadula. Madamo ang nalipay apang nagakasubo ang iya mga himata, apisar nga ila ginalauman nga magaabot ang adlaw nga maangkon sang mga bagay ang iya katapusan.

Nangin makahas ang iya kalibutan nga halos ginapangamuyuan sang iban ang iya kalaglagan, apang padayon ang iya paghingamo nga makabutwa sa iya kahimtangan kag mapatiyog ang iya kapalaran sa luyag niya nga kahimtang.

Madamo sang palamangkutanon nga nagtuhaw sa iya nadangatan. Huo, madamo man sang nagasiling nga maayo gani kay napapas na sia. Wala na sang may nakapamangkot sa mga padugi kon paano natigayon ang operasyon kag nagdangat sa punto nga napatay siya sa luthang.

Nagbatu siya sa kasugoan, ini ang depensa sang kapulisan. Mapanas lang ang pamangkot bangod wala sang tawo nga marikot nga maga-id-id sa natabu, ginabaton na lamang ang nadangatan.

Kon mamangkot ka, masal-an ka nga wala ka nalipay sa natabu. Pagadudahan ka kon ngaa may kabalaka ka sa iya.

Apang, matuod gid man bala nga nagbatu? Hungod bala nga ginpahipos? May nagbaligya bala sa iya ulo? May nagtimalos bala bangud sa kaugot sa iya? May luyag bala magbawi sang kapyerdihan sa negosyo paagi sa iya dugo? Madamo ayhan sang maulamid kon siya ang buhi kag manugid? Ginpahiran ang tap-ing?

Madamo sang pamangkot nga indi masabat sang puno nga gintapas./PB