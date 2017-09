Gina-imbestigahan na gid

man si Mayor Mabilog

ANG isa ka negosyante kag kandidato para konsehal sa Cebu nga si James Philip Tionko gin-paylan ni sadto Mayor Michael Rama sang kaso nga Libel. Tungod ini sa pagtawag niya sa kay Rama sadtong 2010 nga elections nga “drug lord protector.”

In fact, and Cebu Prosecutor’s Office nakakita sang “probable cause” agud ipasaka ang kaso nga Libel sa negosyante sa Regional Trial Court.

Sa sining 2010 nga eleksyon ginlutos ni Tomas Osmeña si Rama sing may daku nga abanse – mga 30,000. Ginpatihan nga nalutos si Rama, nga sadto mayor pa, tungod sa sining isyu sang kampo ni Osmeña nga ang naulihi isa ka “drug lord protector.”

Ini nga akusasyon ginpatungod man ni Presidente Rodrigo Duterte batok sa kay Mayor Jed Patrick Mabilog sang siyudad sang Iloilo, kaupod ang tatlo pa ka meyor sa probinsya sang Iloilo.

Ining tatlo ka meyor amo sanday Maasin Mayor Mariano Malones, Calinog Mayor Alex Centina, kag Carles Mayor Salagunting Betita.

Ang pamangkot: “Puede bala nga pasakaan si Presidente Duterte sang kaso Libel ukon kasubong nga akusasyon sa korte tungod sa sining iya “public accusation.” Ang sabat, sunu sa Korte Suprema: “Indi,” tungod sa “executive immunity” sang Presidente nga indi maakusahan samtang yara siya sa poder. Maakusahan lang siya kon wala na siya sa poder.

In fact, gin-“emphasize” pa sang Korte Suprema ang ining pribelihiyo sang Presidente sa isa ka kwestyon sa “bar examinations” sadtong 2011.

Ining kwestyon amo ang Question No. 43 sa Political Law, nga nagapahayag kag gapamangkot kon bala may kinamatarong si anay Presidente Carlos Garcia nga indi maakusahan pagkatapos naluthangan patay niya ang isa ka “adviser” pagkatapos sang ila mainit nga pagbaisay sa hampang nga “golf?”

Ang husto nga sabat sa apat nga dapat pilian (multiple choice) sang “examinee” amo ang “C.” Yes, his immunity holds for the whole duration of his tenure.” Sa aton pa, indi maakusahan si Garcia (1957-1961) bisan pa nakapatay siya samtang yara siya sa poder.

Wala ta ugaling kahibalo kon napaylan gid man sing kaso si Garcia angot sa pagpatay niya sa iya “adviser” pagkatapos nanaug siya sa poder.

Ginkilala si Garcia sa iya “Filipino First Policy” kag “Austerity Pogram.”

-0-0-0-

Tungod sining “executive immunity” sang Presidente, indi gid maakusahan sang tatlo ka meyor sang Libel ukon ano man nga akusasyon angot sa iya “public accusation” nga “drug protector” ang apat ka meyor nga wala man lang nag-presentar sang bisan katiting nga ebidensya kontra sa ila.

In fact, ang PDEA-6 kag Iloilo City Police Office, sang sini lang, nagsiling nga wala si Mabilog sa ila kaugalingon nga “narco-list.”

Ti, ano na lang ang mahimo ni Mabilog kag sang tatlo ka meyor sang Iloilo?

Katulad sa ila ginpangabay na sa Presidente, pagkatapos nga ginmitlang sa publiko ang ila ngalan sa iya “narco-list,” ang apat ka meyor sang Iloilo nagpangabay nga kuntani paylan sila sang kaso agud masabat nila ang akusasyon sang Presidente sa korte.

Nagpasalamat gid sing daku si Mabilog nga ma-imbestigahan na gid man ang akusasyon sa iya nga “drug protector” kag ang kuno indi ma-explikar niya nga manggad.

Gin-order na ni Duterte nga imbestigahan sang Bureau of Internal Revenue (BIR) kag National Bureau of Investigation (NBI) si Mabilog parti sa posible niya nga “unexplained wealth” kag koneksyon sa negosyo sang droga.

Gintan-aw na sang NBI sang sini lang ang puluy-an ni meyor nga kuno isa ka palasyo nga indi masarangan ipatindug ni meyor sa iya kita kag sang iya asawa.

Sunu kay Mabilog, mga Php6 ka milyon lang ang iya balay sa Brgy. Tap-oc, Molo, sa diin nagapuyo man lapit sa iya ang iya mga utod.

Siling niya wala pa siya sa gobyerno may maayo na siya nga kita sa negosyo sa Makati kag iban pa nga lugar. Ang iya asawa, dugang niya, isa ka accountant sa Canada nga sang sini lang nagpauli sa siyudad sing dayon agud matatapan sing husto ang ila pangabuhian kag duha ka kabataan.

Good luck sa imo meyor sa sining imbestigasyon nga gin-order na ni Presidente Duterte. Tani malutsan mo ini, katulad sang ginapatihan sang madamo mo nga mga sumulunod./PB