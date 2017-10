BURON ANG MATA

Sa paglipas sang panahon, nagatahaw ang tanan. Mga katuyoan ang halos malipatan. Nagakabuyo sa kon ano lang ang naandan.

Ginpasad sa maayo nga katuyoan. Ginpanday sang mga punto nga nagasumpakilay, gintimpla sang emosyon kag natigayon bangod sa nakita nga matuga nga kaayuhan para sa tanan ilabi na sa bahin sang seguridad sa palibot.

Ginpatuman apisar nga may kakulangan. Gin-amendar agud masakop man ang iban kag ginkuritan agud nga maamligan ang pribasiya sang iban nga tawo nga makita sa closed-circuit television (CCTV) camera kag maamligan man ang mga negosyo sang pila ka mga establisemento.

Naglabay ang panahon kag ginhangkat ang katalom sang ngipon sang ordinansa. Natalupangdan sang kapulisan nga sa tion nga ila kinahanglan ang recording sang mga CCTV camera, halos wala sila sang may mapuslan bangod ang iban halos indi makita ang nawong sang tawo, tuman ka dulom kag ang laragway indi makabulig sa imbestigasyon.

May nagakabit nga CCTV camera nga imo makita sa mga establisemento apang ang iban madugay na nga guba, ang iban wala na nagaandar, ang iban low definition ukon tuman ka buron kag ang iban nagaserbe na lamang nga dekorasyon.

Natalupangdan ini sang kapulisan bangod sa tagsa sila nga magpangayo sang kopya sang recording sa nagakatabu sa palibot sang mga establisemento, wala sang may mahatag sa ila nga kopya, kon may yara man sang ginahatag apang ini mga buron kag wala sang mabulig sa kasolbaran sang mga hitabu sa palibot.

Ginarebyu na sang Iloilo City Police Office kon pila ka establisemento, ilabi na sa distrito sang Mandurriao, ang may palyado nga CCTV camera kag kon ano ang kahimtangan sang iban sini sa ila.

Sa tion nga ila matigayon, iga-endorso nila ini sa city government agud mahatagan sang impormasyon kon paano nagatuman sa CCTV ordinance ang mga establisemento komersyal.

Maathag nga matapos mapasar ang ordinansa, wala na sang maathag nga lihok ang city government kon paano mangin matalom ang ngipon sang kasugoan. Ginbilin nila ini sa sitwasyon nga wala na ginabalikid.

Makabig bala ini nga kaangay sang pantyon nga matapos maguluan sang lungon, pagatabunan kag tinuig na lang kon dumdumon?

Diin na ang task force nga gintukod sang syudad na magatsekyar sa implementasyon sang CCTV ordiance? Kon may natukod na, ano ang ila nahimuan? Kon wala pa natukod, san-o pagatukuron?

Kon ang mga CCTV camera indi mapuslan santu sa iya katuyoan, para ano pa nga nakatakod ini sa iya nahamtangan? Para lang bala mapakita nga may CCTV camera agud nga mapahog ang nagatuyo nga maghimu sang kalautan? Ukon paglimbong sa syudad nga wala nagahimu sang iya katungdanan? Ukon pagtinunto sang mga establisemento bilang pagpamatok sa sini nga ordinansa?

Madamo na sang nagakatabu apang ang mga CCTV camera lunsay mga inutil. Tubtob wala sang may mapenahan, tubtob wala sang may mapaagyan sa kasupog sang kasugoan, may magapabilin nga kabalan kag magakutaw-kutaw sa aton ordinansa nga ginapatuman.

Tion na nga pabugtawon ang natulugan nga handum. Mangin masanag ang solusyon sa mga imbestigayson kon indi buron ang mata sang kamera./PB