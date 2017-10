GINBALUSKAY NGA UKAY-UKAY

Bangod sa ukay-ukay nga daw mga uhong nga nagatuhaw sa tion nga may mga aktibidades sa isa ka lugar, kaangay sang mga piyesta, liwat naman ini nga nasiplatan sang mga maid-id nga mga mata.

Masami nga nagahilera sa sulod sang mga plaza, ukon sa mga panghigaron sa gwa sang plaza ang mga kiosko sang mga nagabaligya sang ukay-ukay. Tuman sila ka damo kag makabig nga grupohay sa pagbaligya sa isa ka lugar.

Apisar nga wala sang may ginakabig nga lider, apang nagatingob bangod sa isa ka interes nga amo ang makabaligya kaupod sa ila mga kasubong sa tagsa ka may okasyon sa isa ka distrito ukon barangay.

Madugay na nga naandan ang pagbaligya sang ukay-ukay, bisan sa diin lang may yara sang nagahantal sa kilid sang dalan, may yara sang nagabaligya sa sulod mismo sang mall, may yara sang mga nagabulante sa tagsa ka banwa nga may yara sang market day, kag may yara man sang mga permanente nga stall sa mga merkado.

Apang, ano bala ang ginasaad sang kasugoan nga ginapatuman kag dapat sundon angut sa presensya sang ukay-ukay.

Dapat dumdumon sang tanan nga yara ang Republic Act No. 4653 ukon ‘AN ACT TO SAFEGUARD THE HEALTH OF THE PEOPLE AND MAINTAIN THE DIGNITY OF THE NATION BY DECLARING IT A NATIONAL POLICY TO PROHIBIT THE COMMERCIAL IMPORTATION OF TEXTILE ARTICLES COMMONLY KNOWN AS USED CLOTHING AND RAGS.’

Ang ini nga kasugoan nga napasar sadtong Hunyo 17, 1966 ang madugay na nga ginapatuman kag apisar nga ginapatuman apang madamo sadto sang likom nga nagalapas rason nga madamo sang mga container van nga may unod nga ukay-ukay apang tuhay ang nakasulat sa mga dokumento.

Bangod sini nag-akto ang kongreso agud nga hibaluon ang sitwasyon kag solusyonan ang problema.

Sa sulat nga napetsahan Marso 4, 2014 nga nabaton sang House of Representatives, ginpadala sadto nanday Representative Rufus Rodriguez kag Maximo Rodriguez Jr ang House Bill No. 4055 ‘Explanatory Note’ angut sa Republic Act No. 4653 nga bisan pa sa maathag nga probisyon sang kasugoan, ginabulobanta sang Bureau of Customs nga may kapin sa 1,000 ka container vans sang used garments ang nagaabot sa pungsod tagsa ka tuig. Kon ini ang magsulod sang ilegal, daku ang kahul-anan sang ginansya sang gobyerno. Kon tugotan nga makasulod, kapin sa 700 million pesos nga taxes kag duties kada tuig ang maagom sang pungsod.

Gin-aprubahan ang House Bill No. 4055 ukon “AN ACT LEGALIZING THE IMPORTATION OF SECOND-HAND OR USED CLOTHING AND RAGS INTO THE PHILIPPINES, REPEALING, FOR THAT PURPOSE, REPUBLIC ACT 4653.”

Ginamando man sang kasugoan nga ang used clothing dapat buhisan sang 35 percent nga ad valorem tax kag 40 percent naman nga ad valorem tax sa iban pa.

Balikan kag tun-an ang kasugoan kag dapat maghimu sang patakaran ang syudad nga mahangpan sang mga nagabaligya sang ukay-ukay agud nga indi sila magtanom sang kaugot sa gobyerno.

Kon ginbaluskay ang ukay-ukay, kontani maathagan sila agud magkanay kag magluntad ang paghangpanay./PB