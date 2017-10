GINPADISTANSYA

Mas maathag nga makita ang kurtyada sang bukid kon tulukon gikan sa layo. Mas maapresyar ang iya kataas, ang iya kadaku, ang iya kaanyag kag kadabong sang mga puno sang kahoy nga nagatubo.

Kaangay sini ang posible nga rason kon ngaa nagpagwa sang mando sadtong Oktubre 10 si Presidente Rodrigo Duterte paagi sa Executive Order Number 15.

Ginmandoan ni Duterte ang Philippine National Police upod sa National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Customs, Philippine Postal Corporation, kag iban pa nga mga ahensya nga magpanguna sa drug operations kag likawan ang konplikto.

Ang mando nagasakop sa tanan nga ad hoc anti-drug task forces kag nagatuyo ang memorandum sa pagtumod kon sin-o gid ang may salabton sa anti-drug war nga nag-agom sang kritisismo diri kag sa luwas bangud sa wala ginapahanugutan nga pagpatay sa mga drug personalities.

Ginpahayag ni Duterte nga ang iya tikang nagatumod sa pagdala sang matalunsay nga operasyon ukon kampanya batok sa ilegal nga droga kag matumod gid ang husto nga may salabton.

Nahibaluan nga ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) may yara lang sang 1,038 ka mga anti-illegal drugs agents sa iya nga roster, ipaanggid sa 175,000 ka kusog sang PNP.

May kabug-osan lang nga tinawo ang PDEA nga 1,898 sa bug-os sini nga national kag regional offices.

Apisar nga PDEA ang magapanguna sa kampanya kontra sa ilegal nga droga apang ang iban nga mga natungdan nga ahensya ang magapakig-angut sang husto sa ila sa tion nga may mabaton nga impormasyon tuhoy sa illegal drugs operations ukon personalities.

Bangod sini, makapokus na ang PNP sa iban pa nga mga krimen kag agud nga makakas ang mga scalawag sa ila nga hanay.

Ginpamilit sang presidente nga sa idalom sang Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang PDEA ang may mandatu sa paghiwat sang pagpatuman may kaantanan sa supak sa sa kasuguan kag mga penalidad angot sa makatalagam nga druga kag mga substance.

Ginahatagan man sang hagum sang kasugoan ang PDEA nga magdakop sa tanan nga taglapas kag pagkumpiskar sa mga epektos ukon naganar sa krimen may kaantanan sa ilegal nga druga.

Paagi sa koordinasyon sa Bureau of Customs kag Philippine Postal Corporation, ang PDEA ang magamonitor kag maga-inspeksyon sa tanan nga air cargo packages, parcels kag mga sulat sa central post office.

Kon ihatag sa PDEA ang higayon sa bag-o nga nagadumala, sa pag-insister sang angay nga polisiya kag sa pagwahig sa mga mantsado nga mga tinawo kag dapar nga kakason na sa serbisyo, mahimu nga matigayon sang PDEA ang iya katungdanan kag mangin madinalag-on sa iya katuyoan.

Apisar nga gina-islan ang puno apang may yara sang iya mga katapo nga garok. Indi perpekto ang organisasyon, may yara sang dapat nga tapson. Mahimo lamang ini nga malimpyuhan kon indi bungol kag bulag ang nagadumala sa paglantaw sa likom nga hilikuton sang iban nga tinawo sa idalom.

Makita na sang maathag ang kurbada sang PNP kag kurtyada sang PDEA karon nga sila ang ginpadistansya./PB