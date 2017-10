MAYOR NGA PROBLEMA ANG MINOR

Sa pagkalanubo kita nagatuon, sa pagkatigulang gikan nagahangop. Hurubaton nga angay naton tamdon kon luyag naton nga makaangkon sang mapuslanon nga masunod nga henerasyon.

Nagpatuman sang curfew for minors ang Syudad sang Iloilo, halos tagsa ka gab-i ginapahanumdom ang tanan nga ang kabataan indi na dapat makita nga nagalagaw sa dalan sa tagsa ka mag-abotan oras nga alas-10 sang gab-i.

Ginlakip sa katungdanan nga magpatuman sang sini nga ordinansa ang mga opisyales sang barangay, kapulisan, kag iban pa agud nga mas makatuga sang ihibalo kag mapasangkad ang impormasyon nga dapat wala sang kabataan nga nagalagaw sa dalan sa tagsa ka mag-abot ang natalana nga oras.

Madamo sang nadakpan sa asud-asud nga operasyon sang Task Force on Moral and Values Formation, wala sang distrito nga wala sang may madakpan nga kabataan kag ang iban ang makapila na ka beses nga nabalhag ang ila ngalan sa listahan sang mga nagkaladakpan.

Madamo man sang mga ginikanan ang ginapatawag sa city hall agud ipahanumdom ang ila katungdanan sa ila kabataan, ilabi na kon tatlo ka beses na nga nadakpan.

Ginatuyo sadto nga kasuhan ang mga iloy nga pabaya sa ila mga kabataan apang sa nakalipas nga panahon wala pa sang may napasakaan kag wala pa sang may nasampulan nga ginikanan.

Mas nagmantas ang mga lanubo, nagpangita sang paagi kon paano makasulod sa mga balay kalingawan, ukon sa mga duog nga ila ginarumbuhan. Nagapakuno-kuno nga lagpas sa 18-anyos ang ila edad kag mas masupog pa sa mga nagatsekyar sa ila.

Kadungan sini, nangin mahuyang man ang mga establisemento sa pagpatuman sang ordinansa, ginalagas ang mangin benta kag nagapanglaghap lang sang rason kon ngaa may mga minor nga makasulod sa ila establisemento.

Wala pa mabulong ang ini nga sitwasyon apang may mga rambol nga nagaluntad nga ang imbolbado nga kabataan, lunsay mainit ang mga dugo kag nagahara-hara sa paglupig sa ila nga kontra.

Magarot ang gab-i kag wala kapahuwayan ang kapulisan sa pagbantay sa ila kahimtangan.

Nakibot man ang tanan sang nagreklamo ang pila sa mga kabataan nga sila ang ginalatigo sang mga suspek nga nagasakay sa motorsiklo, ginapapauli na sila. May yara man sang ginluthang sang airsoft gun sang damlag lang. Sa kinaandan, ang hitabu imbestigaran kag sa karon wala pa sang kasayuran.

Gintingban ang ini nga problema agud nga masolusyonan. Halos tagsa ka sektor ang ginhatagan sang iya katungdanan kag papel agud nga mapigaran ang mga kabataan sa ila paglagaw sa tagsa ka gab-i apang nagapabilin nga problema ang ini nga problema angut sa mga minor de edad.

Palaligban ini nga dapat solusyonan sang bug-os nga komunidad kag dapat nga ipatudok sa ginikanan ang sitwasyon sang ila kabataan.

Nagaalipasa ang kabataan nga makagwa sa ila puloy-an bangod sa madamo nga kabangdanan.

Dapat tukibon ang rason kon ngaa indi magtenir ang bata sa ila balay. Dapat hibaluon ang kabangdanan agud nga mahangpan kag mahatagan sang solusyon nga nagakaangay.

Mayor nga problema ang mga minor, apang kon patung-an sang komunidad ang problema malubad./PB