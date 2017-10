GINAPANGINWALA

Kaangay sang ginalauman, wala sang mga alkalde sa pito ka mga banwa ang nag-aku nga may yara sang presensya sang private armed groups sa ila lugar.

Gintumod sang Iloilo Police Provincial Office ang mga banwa sang Pototan, Calinog, San Enrique, Lemery, Sara, Estancia, kag San Rafael nga may presensya sang mga armado nga grupo.

Nabuyagyag ang ini nga bagay sa ginhiwat nga peace and order summit sa 5th District sang probinsya sang Iloilo kon sa diin ila ginsipad-sipad ang kahimtangan sang kalinong kag katawhay sa bug-os nga probinsya sang Iloilo ilabi na ang sa nasambit nga distrito.

Matapos mamitlangan ang mga kabanwahanan angut sa ila sitwasyon batok sa tanan nga sahi sang ilegal nga hilikuton, may mga alkalde nga nagakumporme, may nagarason, may nagasupak kag may indi mapahamtang sa ila natukiban.

Magluwas sa pagtumod sang presensya sang armado nga grupo, ginkuridas man sa pagpatpat ang mga nagkaladakpan batok sa mga nagaluntad nga kriminalidad kag mga paglapas sa kasugoan.

Masakit pamatian ang kamatuoran, makasalaklaw para sa liderato nga wala nakahibalo sa kon ano ang nagaluntad sa iya nga ugsaran.

Apang mas makatilingala bangod nga may mga komitiba ang tagsa ka sangguniang bayan sang tagsa ka banwa tuhoy sa kalinong kag katawhay kag mga bagay may kaangtanan sa kapulisan. Wala bala nagatrabaho sang lubos ang ini nga komitiba rason nga wala sila sang ihibalo sa sini nga bagay? Wala bala natalakay kon ano ang nagaluntad sa ila palibot, kag kon may yara sang posible magatuga sang pagsablag sa ila malinong nga pagsinarayo?

Karon kay nakibot ang tanan nga may saw-id gali sa ila ugsaran, ano ang angay nga himuon? Basulon bala ang pulis nga wala sila ginpahibalo ukon magpakig-angut sa pulis kon paano makabulig nga mapapas ang ila presensya sa mga banwa nga natumod?

Masako ang tagsa ka mga alkalde sa ila hilikuton kon paano makaserbisyo sa ila mga pumuluyo apang dapat man nila tukibon kon may yara sang magatuga sang sablag sa ila maayo nga tinutuyo.

Makahalam-ot ang ila reaksyon bangod halos nakibot sila sa ila nabatian, nasaklaw sila sa ila nahibaluan kag daw kaangay lang nga lantawon nga mahuyang ang ila liderato bangud wala sila sang ihibalo sa nagakatabu sa ila banwa.

Nakasayop ayhan ang kapulisan sa pagmitlang sang sini nga kahimtangan? Makabig ayhan nga nagamusing lang sa nawong sang banwa ang gintuad sang kapulisan ukon isa ini kag pagpakilala sa mga alkalde nga may tap-ing nga dapat kakason, dapat panason agud nga ang guya mangin hilway sa mantsa.

Paano mabulong ang isa ka balatian kon indi pagbatunon nga may naga-igsister nga balatian? Ang angay nga himuon sang mga alkalde amo ang magpakig-angot sa ila tagsa ka hepe agud mahibaluan kon ano nga sahi sang palaligban ang ila ginaatubang.

Dapat nila nga batunon nga may problema agud nga mangin bukas ang ila pinsar sa pagpasulod sang mga ideya nga makahatag sang solusyon sa sini nga problema.

Ginapanugyan sa mga alkalde sa pito ka banwa, indi masolusyonan kon ang problema ginapanginwala./PB