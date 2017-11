MISTERYOSO NGA PASAHERO

Naghulat ang drayber nga magdaho sa bayad sang nagpanaog nga pasahero gikan sa iya traysikol apang sa pila ka ginutlo wala sang tawo nga nagbayad sa iya sang iya nga ginbalikid.

Hitabu ini nga indi ko malipatan sadtong nagligad nga bulan, mabugnaw ang gab-i, bag-o lamang naghulaw ang ulan nga manipis apang marutay ang pagtupa.

Gikan sa plaza sang Jaro ang traysikol, naghulat sang mga pasahero nga mapuno ini antes nga maglarga agud nga mabuslan naman sang nagasunod sa ila pila.

Kapin sa 10 minutos ang amon paghulat tubtob nga nakumpleto ang tanan nga pasahero kag santu sa pagpati sang drayber nga napun-an na ang mga bangko rason nga sia ang nagdesisyon nga maglarga na.

Kampante sia sa husto nga numero sang iya pasahero, may duha sa tubang, may duha sa likod kag may duha man sa iya likod kon sa diin ako ang yara sa ulihi nga bahin.

Naglarga ang traysikol, nagasugata sa manipis nga tupa sang ulan kag sa makul-aw nga iwag sang mga suga gikan sa mga sugata nga salakyan.

Nakalampuwas lang gamay sa bahin sang sentro sang Barangay Cubay, nagpadulog ang pasahero nga yara sa tunga namon sang drayber, nagpanaog sia kag nagbayad sang iya plete.

Kadungan sang iya pagpanaog may nabatyagan man ako nga naghulag ang traysikol nga nagapatimaan nga may isa pa ka pasahero nga nagpanaog gikan sa atubang rason nga gin-angan-angan sang drayber ang bayad sini.

Naglipas ang tion apang wala sang may nagduhol sang bayad kag sang ginbalikid sang drayber wala sang tawo nga nagatindog. Ginpamangkot niya ang isa pa ka pasahero sa atubang, ginsilingan sini ang drayber nga wala na sang liwan nga pasahero magluwas sa iya.

Didto na kag natingala ang drayber bangod sa plaza sang Jaro pa lamang iya na nakita ang babaye nga nakaputi kag nagsakay rason nga nagdesisyon sia nga maglarga sa pagpati nga kumpleto na ang iya mga pasahero.

Nagpalanindog ang balahibo sang drayber, natingala man ang pasahero sa atubang bangod wala sia sang kasakay, wala sang may katupad, kag isa lamang sia nga nagapungko sa unahan.

Gilayon nga gin-arangka sang drayber ang iya traysikol bangod sa nabatyagan nga kahagnop kag agud makabiya gilayon sa madulom nga bahin sang dalan.

Nagpadayun kami tubtob sa bahin sang Barangay Balabago. Didto na nagpanugiron ang drayber sa akon nga madamo gid man sang may nagasugid angut sa ila nakita nga presensya sang white lady sa sina nga lugar.

Pila na ka mga drayber ang nagabatyag sang sina nga hitabu kag may yara man sang nakakita nga may pasahero nga babaye nga nakaputi ang iya ginasundan nga traysikol nga paglab-ot sa sina nga lugar hinali nga nagakadula. Gilayon niya nga ginsugiran ang iya ginasundan sang iya naabtan nga hinali man nga nagbatyag sang kakulba.

Mabudlay nga may makita ka sa side mirror nga may pasahero nga kon imo na balikdon wala sang tawo.

Kaangay sa drayber, ako ang nagbatyag man sang katingala kag kahagnop sa misteryoso nga pasahero./PB