BULING SA GUYA

Umpisa sadto nga ginmitlang ang iya nga ngalan, nangin masunson ang iya pagpanghilam-os. Masami na siya nga nagapamahid sang iya nga guya, nagapanghinaw sang iya kamot, kag nagapangtaktak sa nagkapyot nga yab-ok.

Luyag niya nga magpabilin nga malimpyo sa mata sang nagatulok sa iya; gintulok sa iya bangud nga ginmuno siya sang mas mataas sa iya nga may tap-ing ang iya guya.

Indi malipod kag manegar nga natublag si Mayor Jed Patrick Mabilog sang siya ang una nga nalawagan sadto sa pamulong-pulong ni Presidente Rodrigo Duterte. Namitlangan ang iya ngalan upod sa mga ngalan sang iban pa nga kuno may kahilabtanan sa ilegal nga driga.

Nagpangita siya sang paagi kon paano mapatahaw ang kainit sang sitwasyon. Naghimo sang mga tikang agud nga malampuwasan ang negatibo nga paglantaw sa iya sang mga pumuluyo kag sang mga dumuluong.

Kag samtang, ginahimakasan sini nga mapakita ang iya suporta sa kampanya sang Duterte Administration batok sa ilegal nga driga, liwat na naman nga ginlawag bilang “shabulized city” ang Iloilo.

Wala pa nagkalmante ang una nga habyog, liwat na naman nga gin-uyog. Ginkabig nga kahuy-anan. Ginkabig nga daku nga sablag sa turismo kag industriya sang syudad. Apang sang ulihi, ang tanan nga kabalaka ang may positibo nga resulta. Wala natublag ang mga bisita, mas nagdamo pa ang nagpadulong sa syudad.

Nagapahunay-hunay na ang tanan, kampante na sa pagbaton sang sitwasyon. Liwat naman nga namitlangan bilang “bedrock of illegal drugs” ang Iloilo.

Sa kinaandan, madamo na naman ang nasakitan nga wala sang bakiras, may nagakabalaka apang pakulahaw. Madamo na naman ang nagtuhaw nga kuno nagapalangga sa syudad kag nagakabalaka sa liwat nga pagtap-ing sa maanyag nga guya sang Iloilo.

Kaangay sang naglabay nga damgo sa tunga sang mahamook nga katulugon, ang tanan naglipas apisar nga sa panghuna-huna indi makakas.

Liwat nga naghimakas si Mayor Jed Patrick Mabilog. Ginhimakasan nga liwat nga mapakita ang lubos nga kampanya sang iya administrasyon diri sa syudad batok sa ilegal nga droga.

Gin-ahat nga makadeklarar sang madamo nga barangay bilang drug-cleared apang napaslawan nga makatigayon sa deadline antes ang State of the Nation Address ni Presidente Duterte.

Nagpaminsar pa gid nga makatukod sang mga grupo nga amo ang magadumala sa pagpasiguro nga hilway ang syudad sa ilegal nga droga.

Ginpabugal sini nga drug-cleared na ang syudad kag wala na sang dapat kabalak-an apang nagtuhaw naman ang balita nga may bag-o nga grupo nga nagaamat-amat tukod sang ila kaugalingon nga hubon kag bilang tal-os sa una nga drug lord.

Kon indi pag-atubangon ang problema, kon padayon nga likawan, magasunod ini kaangay sang landong, magapahog, magatublag sa nagalikaw kag wala nagahatag sang solusyon.

Dapat kilalahon kag batunon ni Mabilog ang problema agud nga mapangitaan sang angay nga solusyon. Indi siya magpaduyan sa mga butigon nga numero agud nga indi magsala ang iya paghangop sa senaryo.

Lantawa sa espejo kon diin ang buling kag kon ano ang nagtuga sa buling.

Indi matabunan sang pulbos ang buling sa guya./PB