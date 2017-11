COTERMINOUS

Dungganon nga hilikuton ang pagpasa sang resignasyon sa bag-o pungko sa posisyon nga alkalde kaysa sa maghulat nga sikaran kag hulugon sa gina-uyatan nga puesto.

Sa sibilisado kag may kaalam nga tawo, nakahangop sa kahulugan sang ginasaad sang kasuguan kag wala nagakapyot sang hugot sa iya puesto, magahatag siya sang ligwa sa bag-o nga nagadumala sa syudad agud makahimu sang angay nga desisyon kon kakason ukon ipabilin sa posisyon ang mga executive assistant.

Maathag nga makita kon ano nga sahi sang mga executive assistant ang nagapungko sa puesto kag nagabenepisyo sa kaban sang gobyerno sang syudad.

Maayo man ang iban sa ila nga nakahangop kag may delikadesa, madasig nga naghimu sang tikang kag nagpasa sang ila resignasyon bilang kurtesiya sa bag-o nga alkalde.

Matuod nga wala sang resikitos agud mataas nga kaalam nga kinahanglan sa sini nga posisyon bangod nasandig ini sa pagsalig kag kumpiyansa sang naga-appoint sa ila.

Bangod nga nabudlayan man si Mayor Jose Espinosa III nga magkakas sa sini nga mga executive assistant nga lunsay ila kaalyado, lunsay yara sa ila grupo kag ang iban sa ila mas mabug-at sa talaksan bangod mga tinawo ni Congressman Jerry Treñas.

Agud nga indi mamantsahan ang kamot ni Espinosa kag wala sang may magsunggod sa iya, ginpasad ang Special Selection and Evaluation Team ukon SSET nga apisar wala pa makasugod sang ila trabaho apang may ginpangbalik na si Espinosa sa puesto.

Maathag nga indi sila sakop sa ebalwasyon, maathag nga mas matimbang sila kaysa sa talaksan kag mas labaw sila nga kinahanglan sa pagpalakat sang gobyerno sa syudad sang Iloilo.

Indi malipod nga may mga executive assistant nga nagatrabaho sang lubos, takus kag angay sa ila ginabaton nga kompensasyon, apang ang masakit kay may yara sa ila nga nagapadamol sang guya sa pagbaton sang kwarta nga wala sang maathag nga nahimu para sa syudad.

Nangin mutsatso ang iban sa ila, mutsatso nga tuman ka mahal ang sweldo. Ginasugo kon sa diin makadto, ginamandoan kon ano ang himuon.

May executive assistant nga nagatrabaho para sa kaayuhan sang syudad, may nagatrabaho para sa kaayuhan sang iya amo nga nagpapungko sa iya sa puesto.

May executive assistant nga naga-obra kag nagakontribwer sang iya nahibaluan, may yara naman nga nagasalig lang kon san-o siya mandoan.

Apang sa karon nga sitwasyon, ang pagpasad sang SSET nga magahimu sang ebalwasyon kaangay lang sang sarswela ukon moro-moro bangod mabudlay kakason ang mga kaalyado, mabudlay nga may magatuhaw nga kasumpong bangod sa pagsunggod sa pagahimuon.

Indi man talaksan ang performance sang mga coterminous. Ang iban sa ila ginpahamtang bisan wala sang pulos. Gindekorasyonan lang ang ila puesto agud nga manami tulukon sa mata sang tawo. Ginsabwagan lang sang pahamot agud nga sa ilong sang mga tawo indi sila mangintuos.

Kon may political si Mayor Espinosa kag determinado sia sa iya katuyuan, dapat subong pa lang ideklarar na niya nga bakante ang mga posisyon, indi na sia maghulat sa pag-resign sang mga executive assistant.

Maathag ang kahulugan sang coterminous./PB