Ordinansa sa pag-regulate

parking spaces sa siyudad

GADUHA-duha gid si Mayor Jose Espinosa III sa mahimo sang Intelligent Transport System (ITS) project agud solbaron ang problema sang traffic congestion, ukon ang pagginutok sang mga salakyan, sa siyudad.

In fact, wala niya anay gin-award ang ining ITS project nga natutok sa problema sa trapiko sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue, ang anay Diversion Road, bisan pa nga may winning bidder na.

Ining project, sunu sa iya, kulang sang isa ka mangin-alamon (intelligent) nga pagtuon – despite sang ngalan sini nga “intelligent!”

Kon matabo nga magpalpak ini, sa iya panagupnop, kanugon matuod ang P25 ka milyon nga kwarta nga gastuson sang siyudad para diri.

Sunu pa gani sa kay meyor, ang ITS project indi isa ka “intelligent move” tungod wala ini nagasabat sa matuod-tuod nga problema.

“Tun-an ta anay kon ano gid ang matuod-tud nga problema bag-o kita maghatag sing solusyon,” siling niya.

Basi bala mauna pa ang karosa sa kabayo kag sa lugar nga solusyon ining ITS project dugang pa ini nga problema, siling pa gani niya.

Sa karon gani, nangabay na si Mayor Espinosa sang technical assistance sa United States Agency for International Development (USAID), paagi sa iya country manager nga nagbisita sa siyudad sang sini lang.

Wala ugaling makasugid si meyor kon napasalig na sang USAID ang ining iya pangabay sa USAID.

-x-x-x-

Nahangpan naton ang pangduha-duha ni meyor. Matuod, importante gid nga mahibal-an naton anay ang problema.

Ano gid bala ang problema naton angot sa traffic congestion sa siyudad nga luyag naton mahibal-an halin sa isa ka masaligan nga feasibility study nga puede matanyag sa aton sang USAID?

Indi pa kita makasugid kay basi indi man gani kita matagaan sing grant bahin sa sining feasibility study. Kag kon matagaan man, basi anyos tyempos ini magtupa kag maunahan pa kita tampok sang indi na mapunggan nga pagdamo sang mga salakyan sa dalanon.

Gani, mamensar kita anay sang mahimo naton agud mapahagan-hagan ang problema sa trapiko sa siyudad. Alang-alang man nga matanga lang kita anay kag wala sing may mahimo.

Sa karon, puede man anay seguro magtuon kita sa Metro Manila. Sunu sa Metro Manila Development Authority (MMDA), ang mayor gid nga problema sa trapiko sa dalanon amo ang sobra kadamo nga mga salakyan nga nagapasulod kag nagagwa sa mga siyudad sang Metro Manila.

Isa ka solusyon nga nakita sang MMDA amo ang number kag color coding, sa diin ang mga salakyan ginapabulos-bulos sa paggwa sa dalanon sunu sa numero kag kolor sang ila plaka.

Nagapakita nga daku ang nabulig sining number kag color coding sa Metro Manila, nga puede naton ma-implementar sa siyudad sang Iloilo, samtang gina-updan ini sang nagakabagay nga mga regulasyon sa pagpadalagan sang trapiko sa dalanon.

Sandig sa eksperyensya sang pila ka siyudad sa Estados Unidos, katulad sang California, may ordinansa sila nga naga-regulate sang pagpaluntad sang mga parking spaces sa madamo nga bahin sang sining estado, nga, at the same time, naga-regulate man sang kadamuon sang mga salakyan nga nagasulod kag nagagwa.

Puede man naton sundon ang pagpatuman sang pass system para sa nagasulod kag nagagwa nga mga pribado nga salakyan sa siyudad, nga naga-bisita lang sa siyudad, katulad sang ginahimo sadto sang mga public utlity vehicles (PUVs) halin sa mga public transport terminals.

Sa sini nga pass system, limitado sa mga 10 lang ka mga salakyan ang makasulod sa siyudad, nga ginabuslan naman sang mga nagagwa.

Sa suhestyon gani sang isa naton nga abyan, kinahanglan dira ang mga parking spaces sa boundary sang siyudad para sa sining mga pribado nga mga salakyan nga naga-bisita lang sa siyudad.

Sa panugod, puede na seguro ang number kag color coding sa mga salakyan agud mapasulhay ang aton trapiko sa siyudad. Basi indi na gani kinahanglan ang ining feasibility study halin sa USAID./PB