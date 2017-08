KINSE-DIYAS

Ginhimakasan agud nga malampuwasan. Ginwaswasan agud indi malugaw-an. Nakita naton ang asud-asud nga pagdakop sang mga nagapataya sang ilegal nga pasugal ukon ang kilala sa tawag bookies.

Wala untat ang kampanya sang kapulisan batok sa ilegal nga pasugal bangud sa mandu sa ila nga papason ini sa sulod sang kinse ka adlaw.

Nasugod ang kinse-diyas nga plaso nga ginhataga ni Philippine National Police Chief Ronald Dela Rosa sadtong Hulyo 24, 2017 kag magatakop ini sa bwas, Agosto 8, 2017.

Kaangay nga nagakaladusmo ang kapulisan sa paglagas sa mga nagapataya sang bookies. Mabudlay nga matumod gilayon bangud nga nagapataya man sila sang legal kag ang iban sa ila ang may identification card man sang mga legal nga operator sang Small Town Lottery (STL).

Kadamuan sang ila mga madakpan mga persona nga halos indi na makadalagan, mga mahina na ang tuhod kag ang iban, sa pagsulat sang kombinasyon sang numero, ang indi na makamurot. Lunsay na mga tigulang kag naga-edad sang masobra 50-anyos tubtub 80-anyos na.

Kalabanan sa ila nagpangabuhi na sa pagpataya sa malawig nga panahon kag ini na lamang ang ila nahibaluan nga pamaagi agud nga makabakal sang bugas sa tagsa ka adlaw.

Bangud sa sini nga sitwasyon, nakita sang kapulisan nga daw mapin-ot nga matigayon nga malimpyuhan ang ila nasakupan antes ang gintalana nga kinse-diyas.

Nagapabugal na ang Police Regional Office 6 (PRO-6) sang mga kadalag-an nga natigayon sa bug-os nga rehiyon. Ginapasundayag nga wala sang dalagku nga krimen nga nagluntad, wala sang mantsa sa maanyag kag manaya-naya nga nawong sang rehiyon.

Mas maayo kuno ang aton diri nga sitwasyon bangud wala sang high-profile crimes nga nagluntad, wala sang akto sang terorismo, wala sang mga inaway sang prominente nga mga tawo kag nagpabilin nga malinong kag matawhay ang nasakupan sang PRO-6.

Ginapabugal man sang Iloilo City Police Office ang pagnubo sang insidente sang kriminalidad. Mas malinong kag matawhay sa karon nga panahon ipaanggid sa mga nagliligad.

Kon analisahon, nag-una na sila panagang sang mga maayo nga senaryo bangud posible nga indi nila masolusyunan sang lubos ang problema angot sa ilegal nga pasugal.

Sa bahin sang Iloilo Police Provincial Office ukon IPPO, angay kuno nga hulaton ang natalana nga adlaw antes makabungat kon ano bala ang estado sang ila kampanya sa probinsya.

Ginpahayag ni Police Chief Inspector Aron Palomo nga umpisa Hulyo 24 tubtub Agosto 4, may kabug-usan na sila nga 32 ka anti-gambling operations kon sa diin 39 ka persona ang nadakpan kag 27 na ang napasakaan sang kaso.

Ginsiling sini nga ginatutukan sang mga hepe sa tagsa ka banwa ang ila nasakupan kag kon may ginadudahan nga bangka sang bookies, ila sila nga ginasugilanon nga mag-untat kag magbuylog sa legal nga STL.

Agud nga makumpirmar nga wala na sang problema sang ilegal nga pasugal sa ila lugar, dapat may yara sila sang sertipikasyon nga magapamatuod sini.

Nagasugilanon na ang kapulisan kag ang mga legal nga operator sang STL sa probinsya kon paano masolusynan ang problema nga ila ginaatubang.

Kulang ang kinse-diyas. Wala sang plaso ang paghimakas./PB