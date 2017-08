GINGANOY SA PIL-AS

Na-aprubahan sa konseho sang Syudad sang Iloilo ang paghatag sang prangkisa sa bulangan sa Barangay Don Esteban, Lapuz apisar sang malawig nga panahon nga ginpakigbatu ini sang mga tagduso kag sa malawig nga proseso nga gin-agihan lamang nga matigayon kag mahatagan sang katumanan.

Makapila ka beses nga nalugaw-an, makapila ka beses nga napaslawan, apang kaangay sang isa ka masupog nga hangaway, ang pagpakigbatu ginpadayun tubtub nga narumpag ang sablag kag nagmadinalag-on.

Gintadlong ang sayop, ginpun-an ang kulang, gintapan ang kudol-kudol, ginpino ang baraghal kag sa katapusan nga paghimakas, naangkon ang handum kag dumot.

Apisar nga gin-aprubahan na sang konseho sang syudad, apang nagtenir ini sa lamesa sang alkalde, wala ginsapak, ginpatumbayaan tubtob nga ang proseso naghatag sang ligwa nga ini mangin isa ka lubos nga ordinansa, lubos nga mangin epektibo kag naghatag sang otoridad sa Rockwell Lumber and Cockpit Arena nga makapabulang sa ila lugar.

Ginpakamalaut kon ngaa ginduso gid ang bulangan nga maka-operate, madamo sang panghuna-huna kag panan-awan ang nabatian, madamo sang pagpakonsensya ang naglanog nga nagapamatok sa pag-operate sang bulangan.

Matuod nga may yara na sila sang prangkisa apang wala pa sila sang pahanugot ukon business permit gikan sa gobyerno sang syudad.

Nagpamanag-banag na sa nasidlangan, apang hinali nga nagkulap ang madamol nga gal-om nga nagtuga naman sang sablag sa adlaw nga nagayuhum.

Nakabaton sang sulat ang opisina ni Mayor Jed Patrick Mabilog nga napetsahan sang Agusto 1, 2017 gikan kay Atty. Rey Canindo, ang abogado ni Petra Cheng Sing.

Ginsaad sa sulat nga si Petra Cheng Sing ang absolute owner sang duta nga Lot 3461-B-1 nga nahamtang sa distrito sang Lapuz nga sakop sang Transfer Certificate of Title No. 41887 nga amo ang subject sang hingyo ni Rodrigo Dellomes nga isyuhan sang prangkisa agud maka-operate sang bulangan.

Ginsiling ni Atty. Canindo nga wala naghatag sang pahanugot si Petra Cheng Sing, ukon naghatag sang otoridad kay Dellomes nga gamiton ang duta sa pag-operate sang Rockwell Lumber and Cockpit Arena kag ang ginsumiter nga Affidavit of Consent nga napetsahan Nobyimbre 14, 2014 ang palsipikado nga dokumento kag indi iya sang tag-iya ang pirma diri rason nga tuyo nila nga magpasaka sang kaso kriminal batok kay Mr. Dellomes.

Ginahingyo nila sa alkalde nga i-deny ang hingyo ni Dellomes nga isyuhan sia sang prangkisa nga maka-operate sang bulangan.

Apisar sang sini nga sulat, nagpanindugan ang konseho nga indi na magbag-o ang ila tindog kag nakahatag na sila sang prangkisa santu sa mga dokumento kag pag-usisa sang komitiba.

Ginapangabay sang konseho si Petra Cheng Sing nga ipadangat sa korte kon luyag niya nga maathagan sa sini nga bagay bangid ang hingyo nga i-deny ang pragkisa ang ulihi na.

Sin-o ang nalimbungan? Sin-o ang nahaylo? Sin-o ang dapat nga manabat kon may yara sang sayop nga balasehan sa pagduso nga hatagan sang prangkisa ang bulangan ni Rodrigo Dellomes?

May yara gid man bala sang nagpatumbaya ukon may yara lang sang alinganga?

Kaangay sang mga bulag nga nagkalahulog, mahimu nga sila ang ginganoy sa pil-as./PB