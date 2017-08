Panugdaon ni Matt

Estados Unidos nakahanda

sa gyera kontra NoKor

SUNU sa report sang Reuters, si Kim Jong Un nga lider sang North Korea nagpahayag sadtong Martes, Agosto 15, nga ipa-iway niya anay ang iya plano sa pag-atake sa Guam, samtang kuno gapanilag pa kon ano ang himuon sang Estados Unidos.

Apang, namahog siya nga basi magliwat ang iya utok kon sigehon sang Estados Unidos kag sang kaalyado nga South Korea ang ila joint military military drills, nga para sa iya isa ka padayon nga pamahog sa iya rehimen kag sang North Korea.

Gapati kita ugaling nga indi na maliwat ang plano sang duha ka pungsod. Wala man mahadlok sa ano pa man nga pamahog ni Jong Un ang Estados Unidos. Indi man mapaatras pa ining joint military drills kay naka-schedule na kag wala pa man katuyuan ini nga makig-gyera sa NoKor. Panghanda routine lang ini.

Samtang, gapasalamat bisan paano ang tanan sa sining pagpa-iway anay ni Jong Un nga atakehon ang Guam. Ugaling, sige ang pagpanghanda sang Estados Unidos kag sang iya kaalyado kay wala sila salig sa tinaga ni Jong Un.

-0-0-0-

Ang pag-atake sa Guam sang North Korea, kon matabo, nagakahulugan na sang lubos nga gyera.

Ini ang ginpamat-ud sang Estados Unidos paagi kay U.S. Defense Secretary Jim Mattis sadtong Lunes, Agosto 14.

“The bottom line is we will defend the country from an attack; for us (U.S. military) that is war,” siling niya.

Sa aton pulong, si Mattis nagapahayag nga ang pag-atake sang North Korea sa sugo ni Kim Jong Un sa diin man nga bahin sang Estados Unidos (kay wala siya nag-mensyonar lang sang Guam) isa na ka pag-deklarar sang gyera sang North Korea batok sa Estados Unidos.

Sa malip-ut nga sugilanon, ang bug-os nga North Korea maulamid man sa sining sugo ni Jong Un nga atakehon ang Guam ukon diin man nga bahin sang Estados Unidos. Kag tungod gyera nuclear na ini, kay ang gamiton sang North Korea mga ICBM nga may nuclear warhead, ano pa ang paabuton sang mga pumuluyo sang North Korea kundi ang mga armas nuclear man sang Estados Unidos.

Kon matabo ini, indi dapat kalimtan sang mga inosente nga mga pumuluyo sang North Korea kag sang bug-os nga kalibutan ang paghulog sang duha ka bomba atomika sa Hiroshima kag Nagasaki sadtong 1945. Sa isa lang ka lupok linibu dayon ang napatay. Linibu man ang nabilin nga nag-antos sa padayon nga panghalit sang nuclear radiation.

Nagapati ang mga eksperto nga masagang sang Estados Unidos ang atake nuclear sang North Korea sa Guam (ukon iban pa nga bahin sang Estados Unidos) nga wala sing daku gid nga halit.

Ang Estados Unidos nagapasalig man sa iya mga pumuluyo nga may sampat nga panagang ini batok sa mga ICBM sang North Korea, nga ang apat sini nagatumod na sa Guam. May sampat man nga pang-atake ini. Nakahanda na ang mga bombers sini nga nakabase sa Guam kag kaugalingon nga mga ICBM halin sa mga submarino.

Diri sa Guam may naka-deploy man nga mga THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) system agud wasakon ining mga ICBM sang North Korea samtang galupad pa lang sa kahawaan. Ang Japan, sa diin magaagi ining mga ICBM sang North Korea, nakahanda naman mag-deploy sang ila anti-missile defense system agud makabulig sa pagwasak sini. Nagpasalig man ang mga kaalyado sang Estados Unidos sang ila pagbulig kon matabo gid man ang gyera kontra sa North Korea.

Samtang, ang Seoul (South Korea) sige patigayon sang negosasyon sa North Korea sa bulig sang Tsina, agud ipaiway ang gyera sa tunga sang Estados Unidos kag North Korea, bisan wala ini sang peace treaty sa naulihi kag kaalyado pa sang Estados Unidos.

Sa nahibal-an ta na, ang conflicto sang duha ka Korea nagpadayon halin pa sang ila away sadtong 1952-1953 tungod ang kahusayan nila mo lang ang isa ka armistice, ukon kasugtanan lang sa pag-untat away kag indi tungod may peace treaty na sila.

Mangamuyo kita nga tani indi matabo ining gyera nuclear sa tunga sang Estados Unidos kag North Korea./PB