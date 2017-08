Naghibi nga daw gatiti

nga lapsag si Konsehal?

SI Konsehal Eduardo Peñaredondo naghibi gid kuno, sunu sa report sa radyo, samtang gapahayag sang iya paghinulsol nga nakatugda siya sang malaw-ay parti sa mga iloy nga nagapatiti (breastfeeding) sang ila mga lapsag.

Ining ginsiling nga malaw-ay nga pagpakanubo sang kababaenhan nga nagapasuso sang ila lapsag natabo sadtong Martes nga sesyon sang konseho sang siyudad sang Iloilo.

Ang konsehal nagsugpon man lang kuno sa lango-lango ni Vice Mayor Jose Espinosa III sa pagsiling nga “ang amay ang indi gusto i-breastfeed ang ila anak bangud luyag nila ini masolo” nga nagakulukadlaw pa.

Tungod sini, nakasugpon si konsehal sang tinaga nga “supsop” (sa soso sang isa ka babaye, sunu sa pag-intiendi sang madamo) nga ga-kulukadlaw man sa pag-ugyon sa sining lango-lango ni Vice.

Mabatian lang kuno ini nga panugdaon, sunu sa iban, sa mga hinubog kag malaswa nga sugilanon nga panglalaki lang kag indi sa formal nga pagtililipon katulad sang sesyon sang konseho.

Sa ini nga sesyon gina-istoryahan sang konseho ang parti sa pag-obligar sa mga mall nga magtukud sang breastfeeding center para sa mga iloy nga nagapatiti.

Na-insultuhan gid ang madamo nga kababayehan sa sining lango-lango ni Vice kag ni Konsehal. Sunu sa ila (lakip ang mga kababaehan nga katapo sang Gabriela) “kabastusan” ini kag nagapakanubo sang papel sang babaye nga nagapasoso sang ila mga lapsag, nga sa karon ginatagaan pa gani sing tuman nga pagtamod sang isa ka kasuguan.

Sa pagpangayo sang pasaylo, gin-admitir ni konsehal ang iya sayop kag nagsiling nga sa matuod lang daw kaangay lang kuno nga gin-insultuhan niya ang iya iloy kag lola.

Nagsiling pa gani siya nga luyag na niya mag-resign bilang majority floor leader sang konseho tungod sining natabo.

-0-0-0-

Ining panugdaon ni Vice, sunu sa isa ka observer, indi niya tani nahimo kon ginsunod lang niya ang iya matuod nga katungdanan sa konseho.

Suno sa iya, ang katungdanan lang sang Vice Mayor amo ang mangin-presiding officer (Section 445, RA 7160) kag mag-akto sang iya trabaho ehekutibo katulad sang pag-appoint kag magpalakat sang mga trabaho administratibo sa konseho.

Ginpaathag ini sining observer paagi sa pagtudlo sa isa ka desisyon sang Korte Suprema. Nag-research ta gani parti sini.

Ining desisyon sang Korte Suprema nag-ugat sa kaso sang petisyon sang municipal board sang Manila kontra sa Vice Mayor sang mag-entra ini sa deliberasyon sang mga myembro sang sanggunian angot sa isa ka gina-proponer nga ordinansa, sa diin nagpahayag pa siya sang iya opinyon.

Kasobrahan kuno ini, sunu sa mga nag-petisyon, sa matuod nga katungdanan sang Vice Mayor bilang presiding officer “to the prejudice and damage of the interest and welfare of the people of Manila…”

Sunu sa SC, sa iningles, sa kaso Rivera vs. Villegas, L-17835, 5 SCRA 359: “The Vice Mayor of Manila possesses in the municipal board no more than the prerogatives and authority of a ‘presiding officer’ as such and those specified by law (to vote in case of a tie, and to sign all ordinances or resolutions and measures directing the payment of money or creating liability enacted or adopted by the board.”

Sa aton pa, ang poder sang Vice Mayor limitado lang sa pagka-presiding officer kag pagboto sa tion nga may patas nga botohay, kag ang magpirma sang mga ordinansa ukon resolusyon, kag measures sa pagbayad ukon mag-utang nga ginapasar sang konseho.

Sa aton pa, indi dapat mag-entra sa deliberasyon ang Vice Mayor, katulad sang pagpakigbais ukon maghatag sing opinyon bahin sa trabaho legislatibo sang “regular members” sang konseho. Ang Vice Mayor, sa konseho, isa lang ka “composite member” nga ang obligasyon amo lang ang mag-preside sa sesyon.

Sa kaangot nga kaso Felwa vs. Salas, 18 SCRA 606, ginpat-ud man sang SC nga ang Office of the Vice Governor “is essentially executive in nature,” samtang ang myembro sang provincial board ya naga-functionar bilang lehislatura./PB