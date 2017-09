Panugdaon ni Matt

Away sang Matarong kag Malaut

MADAMO nga mapintas nga mga gobyerno ang luyag “ubuson” pamatay ang ila kaaway, apang ang tanan nalugaw-an.

Isa sa sining mga nagtilaw amo ang mapintas nga emperador sang Roma nga si Nero. Para mapapas ang mga Kristiyano, nga gapamatok sa iya imoral nga pagginahum, ginpadakop niya ini sila tanan kag ginpakaon sa mga leon sa isa ka makangilidlis nga pasundayag.

Apang, diin na ang mga Kristiyano? Labi na gid sila nagdamo nga karon amo ang pinakadamo nga tumuluo sa bug-os nga kalibutan.

Ginpapatay man ni Hitler ang mga 6 ka milyon nga mga Hudeo sa Alemanya (Gerrmany) tungod “nasabaran” siya sa ila, apang diin na sila?

Si Hitler ya wala na! Siya mismo nagpatay sang iya kaugalingon paagi sa pagluthang sang iya sentido. Gin-upod pa niya ang iya inosente nga kahagugma agud ma-solo niya gihapon kag, sa iya pensar, indi mahimuslan sang mga kaaway nga soldado.

Samtang, ang nabilin nga mga Hudeo padayon nga nagmuad kag karon kilala na nga isa ka mabaskug nga nasyon nga indi malingkang sang kon sin-o man luyag gihapon maghingabut sa iya.

SA ISA KA BAHIN, ang mga malaut naman nga ginahandum papason sang nagapakilala nga matarong nga gobyerno indi man lubos nga mapapas.

Ang mga kriminal ara man gihapon. Ang mga makawat sa gobyerno yara pa man. Ang mga mamamatay-tawo, kidnapper, rapist, mga indi Diyosnon nga mga rebelde yara pa man.

Ang sa karon nga daku nga problema sang sosyedad nga ilegal nga droga wala man gauntat, kag segurado kita nga indi man sila mapapas sang bisan ano kapintas nga paagi. Ngaa man?

Ang Bibliya nagasiling nga ang away sang Matarong kag Malaut (Good and Evil) mapadayon kag indi pa ini mapauntat tubtub sa pag-abot sang Katapusan nga Paghukom, sa diin i-upod na sang Diyos ang mga Matarong sa iya mahimayaon nga Kaharian, kag ibulag pagwa na ang mga Malaut. Kon san-o ini wala pa sing may makapat-ud ugaling. Gani dapat preparado ang aton kalag sa tanan nga tion.

Ginhangkat sadto ni Satanas ang Diyos nga pamatud-an kon kay sin-o gid maupod ang tawo. Ginbaton ini nga panghangkat sang Diyos. Gani, samtang ginahikayat sang Diyos ang tawo nga mag-upod sa Iya, sige man ang hikayat ni Satanas agud makuha ang kalag sang iban nga tawo, nga sa tion sang Pagbulagay kuhaon sila ni Satanas agud i-upod sa Impyerno sa diin si Satanas kag iya mga kampon gakalipay sa pagtan-aw sa ila nga nagaantus sing tuman.

-0-0-0-

Ti, ano ang dapat naton himuon sa sining away sang Matarong kag Malaut? Papason ta gid sing lubos ang ining mga Malaut?

Siling gani sang isa ka panugyan, “God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.”

Sa aton pa, may mga bagay nga indi naton maligwat, katulad sang lubos nga pagpapas sa Malaut nga galakip sa mga kalainan nga tuga sang ilegal nga droga.

Kag tungod indi na naton maligwat pa, isa gid lang ang dapat naton himuon – ang himuon ang luyag sang Diyos: ang pagsunod sa iya kasuguan kag panimuot, nga supak namon sa luyag ni Satanas.

Ining kasuguan sang Diyos sa aton pagtuo yara nasulod sa Napulo ka Sugo kag sa mga gintudlo ni Kristo, nga seguro nahibal-an na naton.

Sa gasunod sang kasuguan kag panimuot sang Diyos, indi man kita dapat malingkang kay ang Diyos sa gihapon mangibabaw sa sining away sang Matarong kag Malaut.

Angot sa away sa krimen, lakip ang ilegal nga droga, luyag sang Diyos nga kilalahon ta Siya kag sundon ang mga matarong nga kasuguan kag pagsulundan sa aton panghimanwa.

Dapat istrikto naton ipatuman ang kaundan sang aton Konstitusyon kag ang bunayag nga mga kasuguan. Kilalahon naton ang Bill of Rights, sa diin kalakip diri ang kinamatarong sang kada isa nga indi pag-husgaran tubtub mapamatbatan gid sing angay sang husgado. Kag sa pagdakop sa mga suspetsado, may tuman nga pag-amlig kita sa kabuhi nga mismo ang Diyos naghatag sa aton.

Tandaan ta man nga kita tanan makakasala kag may kinamatarong agud magbag-o./PB