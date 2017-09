Panugdaon ni Matt

Ano bala ang ‘drug protector’?

WALA pulos kay Presidente Rodrigo Duterte ang panindugan ni Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog kag sang tatlo pa ka meyor sa probinsya sang Iloilo nga indi sila “drug protector.”

Bisan pa napamatud-an ini sang Iloilo City Police Office kag sang PDEA-6, sa kaso ni Mabilog, nga wala siya sa ila narco-list.

Ginkaakig pa gani ni Presidente Duterte ining balita nga kuno naghatag si Mayor Mabilog sang isa ka milyon ka pesos agud dakpon ang suspetsado nga drug lord nga si Richard Prevendido, nga napatay sa isa ka raid sang mga otoridad sadtong Setyembre 1 sa Barangay Balabago, Jaro.

Para sa Presidente, gimmick lang ang ining isa ka milyon nga “bounty” halin kay meyor. Isa ka konsehal sa siyudad nagsiling ugaling nga ang paghingadlan kay meyor nga “drug protector” tungod gid lang kay isa siya ka masupog nga kontra sang Presidente sadtong nagligad nga eleksyon.

Sadtong eleksyon sang 2016 nalutos si Duterte sang daku sa siyudad kontra sa kay Mar Roxas nga isa ka Ilonggo. Gin-suporta ini sing todo-todo ni Mabilog.

Sa pag-insistir ni Presidente Duterte nga “drug protector” si Mabilog kag ang tatlo ka meyor sa Iloilo, nagagwa nga may lain siya nga “source” sa iya akusasyon sa publiko sa ila.

Wala ugaling ginsugid sang Presidente ining iya “source.” Wala man niya ginsiling kon bala sin-o ang nagtunghol sa iya sining impormasyon. Basi halin man lang sa mga kontra nga luyag lang halitan ining apat ka meyor kay wala man si Presidente nakapabutyag sang iya ebidensya sunu man gani sa kay Iloilo Governor Arthur Defensor Sr.

Amo gani nga haum-haum lang ang aton sini kon ano gid ang pagtan-aw ni Presidente sa apat ka meyor bilang mga “drug protector.”

Sa simple naton nga paghangop, ang isa ka “drug protector” nagahatag sing proteksyon sa mga “drug lord” kag mga durugista, labi na gid ang nagapalapta sang paggamit sang ilegal nga droga katulad sang shabu, nga amo ang pinaka-popular diri sa Pilipinas.

Ano nga klase sang proteksyon? Nga pabay-an lang ang mga durugista sa ila pag-negosyo sa droga nga wala ginadakop, nga kon may dakpanay man pakulahaw lang, samtang may semanal ukon bulanan halin sa drug lord ang mga “protector” nga sa masami ang may poder lang nga mga pulitiko kag mga pulis?

Ining semanal ukon bulanan bala gina-“solicit” gid sang “protector” halin sa “drug lord” ukon ang “drug lord” mismo ang nagatanyag sini nga ginabaton man sang mga “protector?”

Kag paano ini nga isyu sang “drug protection” nagtuhaw kag gin-angot sa mga ngalan sining apat ka meyor? Tungod lang sa padayon nga pagsaka sang kaso sang droga sa ila lugar?

Paghatag man bala sang proteksyon ang masami nga pagpakig-upod nila sa “drug lord” kag iban pa nga kilala nga mga tawo sa ilegal nga droga?

Proteksyon man bala ang paghatag sing trabaho sa munisipyo, city hall ukon ginapanag-iyahan nga kompaniya sa mga kilala nga mga durugista?

Proteksyon man bala sa ilegal nga droga kon may mga bodyguard ang pulitiko nga tinawo sang kilala nga drug lord?

Kon pulitiko, “proteksyon” na bala sa mga durugista nga himuon sila mga lider sa kampanya?

Kon pulis, “proteksyon” na bala ang indi makadakop sang madamo nga durugista?

Ini nga mga pamangkot posible makahatag rason sa pag-suspetso sa kon bala ang isa ka tawo isa ka “drug protector” ukon indi.

Apang indi ini tul-id nga ebidensya, kundi makahatag lang sing suspetsa nga puede sundan sang pagpangusisa tubtub magbaskug ang pagpati para sa isa ka lihok nga hulugan na sang “warrant of arrest” ang suspetsado.

Sa sini tanan nga pagpanilag, may ginasunod ugaling kita nga demokratiko nga proseso agud pamatud-an gid ang may sala. Gasugod ini sa paghatag sang pribelehiyo sa suspetsado sang pagkilala nga inosente siya (presumption of innocence) tubtub mapamatud-an gid siya nga may sala sang nagakaangay nga husgado paagi sa pila ka halintang sang pagpasaka sang kaso – halin sa pinaka-manubo nga husgado tubtub sa Korte Suprema.

Tani, sundon ining “due process” sang aton kapulisan kag iban nga otoridad kon ginaplano dakpon ang isa ka suspetsado. Ang basta patyon lang ang suspetsado “extrajudicial killing” ina ya nga labag sa aton kasuguan kag maka-Diyos nga pagtuo./PB