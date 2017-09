Panugdaon ni Matt

Quo Vadis Gyera kontra Droga

SUNU kanday psychiatrists Dr. Chiles kag Dr. Strosahl sa ila libro nga Clinical Manual for Assessment and Treatment of Suicidal Patients, “ang pagpamensar angot sa suicide sa masami nagakatabo kon ang isa ka tawo nawad-an na sang solusyon sa iya problema…”

In other words, ang nagaplano sa paghikog, ukon naghikog na gani, nawad-an na sing paglaum sa ano man nga matahum nga mga bagay nga sadto iya ginahandom.

Ang pagkadula sang paglaum indi lang ugaling nagatulod sang tawo agud maghikog.

Ang iban nga nawad-an na sing paglaum apang indi luyag, ukon nahadlok, maghikog, gapaupok na gid lang sang ila kalain sing buot sa mga natungdan nga nagadangat sa paghimo sang krimen, ukon pag-usoy na sang daw suicide nga pangabuhi.

Una na diri ang padayon nga pagka-involver sa lapnagon na nga negosyo kag pag-panghalit mismo sang ilegal nga droga, nga naga-apekto, sunu kay Presidente Duterte, sang mga apat ka milyon na nga pumuluyo.

Ginpangako ni Duterte ang isa ka salsalon nga kamot agud tapnaon ining makasiligni nga panghalit sang ilegal nga droga kag iban nga dalagku nga mga krimen sa kampanya.

Nagsalig ang mga pumuluyo sa sining pangako ni Duterte, kag gintib-ong nila si Duterte sa pagka-Presidente sadtong eleksyon sang Mayo 2016.

Gilayon nga gin-deklarar ni Duterte ang iya War on Drugs sugod sang pagpungko gid niya sa poder sadtong Hulyo 2016.

Sa karon, sa sobra lang isa ka tuig halin sa iya pagpungko sa poder, ang kapulisan naka-report na sang mga 3,800 ka nagkalamatay sa ila drug-related nga kampanya.

Gin-justify ini ni Duterte kag sang kapulisan sa rason nga ang mga ini nakigbato sing patayan sa mga pulis.

Ang problema ugaling kay pila sining pagpamatay indi ma-justify sang mga pulis sa idalom sang “due process” nga ginamando sang Konstitusyon. Gin-hingadlan ini sang mga human rights group nga extrajudicial killings (EJK) ukon pagpamatay nga indi santu sa ginapanugyan sang kasuguan.

Nag-ibwal pa gid ang reklamo sang ang madamo sining mga pagpamatay ginatudlo na sa mga “death squads” nga kuno mga pulis mismo ang nagahimo upod sa mga wala ngalan nga mga vigilantes nga daw ginapabay-an lang sa ila pagpamatay, labi na gid kay ang kadamuan nga biktima sini halin sa sektor sang mga imol.

Samtang 3,800 lang ang nagkalamatay sunu sa report sang kapulisan, ang record sang mga human rights group nagasiling nga mga 14,000 na ang napatay sa War on Drugs nga tubtub subong wala pa sang isa nga nataga-an sang hustisya sa atubang sang aton kasuguan.

Tungod sini, nag-awas na ang gantangan sining “senseless killings”, sunu sa Catholic Bishops Conference of the Phiippines (CBCP), nga ginapangunahan ni Lingayan-Dagupan Archbishop Socrates B. Villegas.

Gin-kondenar niya ining pagpamatay, labi na gid kay nagalakip na sang mga kabataan, sa iya pastoral statement nga may titulo “Lord heal our land.”

Gin-udyok niya ang tanan agud mangamuyo, magsindi sang kandila kag magbagting sang lingganay sa tanan nga simbahan catolica kada alas 8 sang gab-i sa sulod sang 40 ka adlaw sugod sadtong Setyembre 23 tubtub sa pyesta sang minatay sa palaabuton nga Nobyembre 1.

Ang pagpamatay indi solusyon, siling ni Archbishop Villegas, kundi ang paghatag importansya sa kabuhi nga bugay sang Diyos.

“Everyone deserves a second chance,” siling pa gani niya.

Samtang, ang isa ka survey, ang Global Impunity Index sang Universidad de las Americas sa Mexico, naghatag sa Pilipinas, sa 69 ka mga nasyon nga gin-survey, sing pinakataas nga level sang “impunity,” ukon ang pagustuhanay lang nga pagpamatay kag kalakasan sa sosyedad.

Tungod sini, gapamangkot ang madamo kon bala ang ining ulihing hublag sang Simbahan Catolica batok sa War on Drugs ni Duterte panugod man sang isa ka “bloodless revolution” batok sa iya.

Sa madumduman ta, si Presidente Marcos gintumba sang “bloodless revolution” sa Edsa sadtong 1986 tungod sang kapintas sang Marcos Martial Law. Subong man si Presidente Erap Estrada tungod sang illegal gambling nga nagdalahig sa iya sa dalagku nga korapsyon.

Si Duterte bala matumba man sang isa ka “bloodless revolution” tungod sang sining “senseless killings” sang iya War on Drugs? Ukon bala amo man ini ang halinan sang liwat nga martial law sa pungsod? Ang tanan gapangamuyo nga tani indi./PB