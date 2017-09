Panugdaon ni Matt

Indi ta pagdali-dalion ang

pag-legalize sang marijuana

SANG sini lang, ang Committee on Health nagpasar sang House Bill nga naga-legalize kag naga-regulate sang medical use sang marijuana (scientific name: Canabis Sativa), ang No. 2 nga abused drug sa pungsod, kasunod sang shabu nga No. 1.

Halin sa Committee on Health, isumitir pa ugaling ining HB sa plenary sa diin diskusyunan pa ini kon bala aprubahan ukon indi tubtub sa ikatlo nga reading.

Kon areglado na sa Kamara, ipasa pa ini sa Senado agud tun-an sang ila komite. Kag kon maaprubahan na ini sa ikatlo nga reading, dayon ini dalhon sa bicameral conference committee sa diin, kon maokehan diri, ibalik na ini sa Kamara kag Senado agud ila na aprubahan.

Kon maaprubahan na ini sang duha ka panalgan sang Konreso, ipasa na ini sa Presidente para sa iya pagpasugot kag pagpirma, luas lang kon i-veto niya ini kon indi siya sugot. Ang veto sang Presidente puede lupigon sang Kongreso paagi sa 2/3 nga boto kag ang hagna mangin lubos na nga kasuguan.

In short, malawig pa ini nga proseso agud maaprubahan ukon indi ining kontrobersyal nga House Bill, nga naglawig man sang mga isa ka tuig bag-o maaprubahan sang komite.

Basi isumitir pa gani sang Kongreso ang ining hagna sa isa ka referendum sang pumuluyo agud maseguro nga kumpormi sila bag-o pirmahan sang Presidente.

-0-0-0-

Matuod, mga 20 ka estado sang United States (sadtong 2014) ang nag-legalize na sa paggamit sang marijuana – for medical use kag ang iban for recreational purposes pa gani.

Ang medical use sang marijuana galakip kuno sang pagpa-umpaw sang pain kag nausea sang naga-antos sa cancer sa tion sang chemo, ga-improbar sang pagkaon sang may eating disorder, gapaayo tulog sang may insomnia, kag gabulig sa pag-manage sang nerve injury, kag iban pa.

Kon matuod man ini, sunu sa American Society of Addiction Medicine, ang adverse effects ugaling sang marijuana “overweighs its benefits.”

Ining adverse effects yara sa “mind-altering” effects sang marijuana sa tawo nga mahulog sa impairment sang bodily kag mental functioning niya.

Pila ka pungsod sa Uropa kag North America ang may pila man ka kasuguan nga naga-legalize kag ga-regulate sang paggamit sang marijuana, kalakip ang Canada, Israel kag Netherlands.

Ang Uruguay gani nagpasar sang kasuguan “completely legalizing” marijuana halin sa pagtanom (cultivation), distribution kag consumption sang marijuana.

Ining legalisasyon sang paggamit sang marijuana wala ini ugaling gin-aprubahan sang United Nations sa idalom sang iya Office on Drugs and Crime.

Bisan gani ang United States Federal Government ga-oponer sining legalisasyon sang marijuana, bisan pa pila ka mga estado sini ang nagpasar na sang kasuguan angot diri.

Ang US Food and Drug Administration wala man gapahanugot sa paggamit sang marijuana sa rason nga “marijuana’s benefits outweighs its risks to patients.” May well-documented adverse effects ini tungod sang iya “mind-altering effects.”

Indi man kuno ini well-defined nga bulong, tungod indi measurable ang ingredients, labi na gid kay gina-ingest ini paagi sa pagsigarilyo nga mabudlay ma-evaluate. May ginatos man ka chemical ingredients ang marijuana nga lain-lain sa kada tanom.

Ano naman ang masiling sang aton mga utod nga mga Muslim parti sini?

Sunu kay Dr. Tato M. Usman sang DOH-Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang paggamit sini gina-prohibit kay isa ini ka intoxicant nga nagalakip sang narcotics nga naga-result sa loss of self-control, impairment sang judgment kag motor coordination katulad kon naga-drive ka sang salakyan.

However, gapati man siya, upod sa prominent Muslim scholar Sheikh Yusuf Al-Qaradawi sa iya libro “The Lawful and Prohibited in Islam”, nga bisan ang prohibited puede man pasugtan (permissible) kon may pagsunod sang nagakabagay nga mga condiciones:

Ang kabuhi sang pasyente mabutang sa peligro kon indi niya pag-usaron ang medisina.

Wala sing alternatibo ukon substitute nga bulong halin sa halal (lawful) nga sources.

Ang medikasyon gina-prescribe sang isa ka Muslim nga doktor kag Allah-fearing.

Tungod sining mga nagasumpakil nga mga rason, ginapanugyan naton nga tun-an ta gid ining bill sing maayo agud maseguro nga indi kita galumpat sa bubon nga wala sing tubig./PB