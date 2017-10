Sinumpaan ukon ‘soulmate’

SANG sining ulihi lang nakasugilanon kita sa isa ka abyan parti sa relasyon nga kon tawgon “soulmate”.

Nadangtan ining amon istorya sa kaso sang isa ka mag-asawa nga Pilipino, sa diin gin-akusaran sang bana ang iya asawa sing “infidelity” ukon “unfaithfulness”, ukon pagluib sa ila pag-asawahay.

Gin-negar sang asawa ang akusasyon nga ini sang bana, kag nagsiling nga ang iya relasyon sa isa ka lalaki nga indi niya bana amo ang pagka-“soulmate” lang.

Sang subong daw wala pa ma-file sang bana ang iya akusasyon nga “infidelity” sa iya asawa tungod gaatubang pa sila sang pila man ka kaso angot sa ila propiedad comun sa luyag na sang asawa nga makigbulag sa bana.

Kon ma-file na gid man sang bana ang iya “infidelity” nga kaso sa korte, wala kita itugda diri tungod indi kita abogado kag legal nga problema ini.

Tungod sini, matutok na lang kita sa kon ano ang aton paghangop sa relasyon nga sinumpaan sang mag-asawa kag “soulmate”.

Masugod kita sa sinumpaan sang mag-asawa nga catolico nga kaugyon sa pagtuo sang mga 80 ka porsyento sang mga pumuluyong Pilipinhon.

Ining sinumpaaan sang mag-asawa, sa kaundan, nagasiling: “I, ____, take you, ____, to be my (husband/wife). I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honour you all the days of my life.”

Sa ini nga sumpa, ginapasalig sang kalaslon ang ila pagpalanggaanay kag pag-unungay sa kasakit man ukon maayo nga kahimtangan sa tanan nga adlaw nga sila nagakabuhi.

Tungod sining sinumpaan sang pag-asawahay, ang asawa ukon bana puede pasabton sa iya sala nga “unfaithfulness” nga may penalidad sa idalom sang aton kasuguan.

Sa idalom sang sining sinumpaan, ano bala ang katungdanan sang bana ukon asawa agud magpabilin nga “faithful”?

Ang Proverrbs 31 sa Bibliya nagapanugyan sa asawa (ukon bana) agud magpabilin nga “faithful..in thought, word, and actions (sa panghuna-huna, sa hambal, kag aksyon).”

Ginapaandaman man ang bana ukon asawa agud “indi gid magpakita ukon maghatag sang panguna (primary) nga pagpalangga, pagpadungog kag respeto sa iban,” agud indi siya makasala sing “unfaithfulness”.

Ano naman ang masiling ta sa isa ka “soulmate”?

Ang ideya sang “soulmate” bunga ini sang pagpati sa isa ka “ideal” nga ka-“partner” sa pangabuhi ukon pag-upod, kasado man ukon indi, nga sa diin may ara sing pinasahe nga pagtamod ang kada isa.

Puede nga ang “soulmate” bana ukon asawa mismo, isa ka abyan nga suod, ukon sin-o man nga natun-an sing may pagkapinasahe sa ila pagtamdanay.

Ang ining relasyon nga “soulmate” puede man “platonic” sa tunga sang babaye kag lalake nga ang relasyon ispiritwal lang, ukon may halu man sing “sex”, ukon lawasnon nga relasyon.

Ang problema ugaling sa “soulmate” nga relasyon, indi puede ini nga “exclusive” lang, katulad sang bana ukon asawa lang, kay posible may duha ukon pila pa gid ang puede mangin “kasantu” mo sa pagkatawo.

Kag diri nagasulod ang problema sang asawa ukon bana, ukon sang duha ka mag-asawa, nga nagapati sa “soulmate” nga relasyon.

Tungod puede ka makig-ugyon sa isa ukon pila ka “soulmate”, indi na matagaan sing lubos nga importansya ang sinumpaan sang asawa ukon bana nga puede mahulog na sa indi maayo.

Ang mag-asawa mga tawo lang. Apang ang mag-asawa, nga may sinumpaan sa pag-unungay tubtub buhi, mas may mabakud nga pag-upod tungod sang ila sinumpaan sa Diyos kag sa tawo.

May obligasyon sila agud mag-upod sa “kasakit man ukon malain nga kahimtangan” nga indi ginatugot sang Diyos nga magbulagay, luas lang sa grabe nga rason nga ginatugot man sang simbahan.

Samtang, indi kinahanglan sang mag-“soulmate” magsumpaanay kay natural ang ila pagtamdanay. Kag tungod tawo man, puede man magbulagay kag makapangita sang iban nga ka-“soulmate” kon amat-amat na huyang ang ila pag-upod.

Daku ugaling nga problema kon ang bana ukon asawa may ka-“soulmate” nga kaagaw na sang bana ukon asawa sa iya pagtamod nga indi lang basta ka-barkada ukon suod nga abyan.

Tungod sini, luyag ta liwaton ang panugyan nga ang bana ukon asawa “indi gid magpakita ukon maghatag sang panguna (primary) nga pagpalangga, pagpadungog kag respeto sa (bisan sin-o nga) iban,” agud indi siya makasala sing “unfaithfulness”. #