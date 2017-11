Panugdaon ni Matt

Co-terminous nga empleyado

indi ‘in holdover capacity’

ANG Dismissal Order sang Ombudsman batok kay Mayor Jed Patrick Mabilog nangin final pagkatapos nga gin-serve ini sa iya sang DILG sadtong Oktubre 30, 2017.

Personal nga gin-serve ini ni DILG regional director Atty. Anthony Nuyda paagi sa pag-post sini sa gwa sang upisina sang mayor. Sadto, on-sick leave sa luas sang pungsod si mayor.

Gin-deklarar sang Ombudsman si mayor nga “guilty of serious dishonesty” tungod sa kuno kwestyonable niya nga manggad nga mga Php8.9 ka milyon nga siya mismo ang nag-deklarar sa iya Statement of Assets & Libilities and Networth (SAL-N) sadtong 2012-2013.

Sa pag-dismiss kay mayor, ang Ombudsman nagdugang pa sa pag-kansela sang iya civil service eligibility, pagdula sang iya mga retirement benefit, kag pagpataw sang perpetual disqualification sa pag-hold sang public office mientras tanto.

Sa karon, gina-kwestyon na sang mga abogado ni mayor ang ining desisyon sang Ombudsman sa Court of Appeals.

Ano bala ang implikasyon sining dismissal ni mayor? Una, wala na siya sa pwesto epektibo sang pag-serve sang dismissal order sa iya sang DILG sadtong Oktube 30 tungod immediately executory ining iya dismissal. Ikaduha, ang tanan nga poder sang mayor masaylo na sa kay Vice Mayor Jose Espinosa III kag buslan man siya ni No. 1 Councilor Jeffrey Ganzon bilang bag-o nga vice mayor.

Bilang na-dismiss nga mayor, ang tanan nga co-terminous nga empleyado sa idalom ni Mabilog maupod man sa iya paghalin sa pwesto. Ang tanan nga co-terminous nga empleyado ni anay Vice Mayor Espinosa madula man sa ila pwesto nga puede na ma-islan sang luyag man ni Ganzon, bilang bag-o nga vice mayor.

Sandig sa teoriya kag praktis sa pang-gobyerno sa Pilipinas, automatic ang paghalin sa pwesto sang mga co-terminous nga empleyado pabor sa bag-o nga ehekutibo.

Indi na gani sila kinahanglan mag-resign tungod deemed resigned sila pagkatapos sang ila termino upod sa ehekutibo, katulad sang mayor kag sang vice mayor. Kon may ara pa sila nga himuon, ini agud lamang sa pagtuman sang ila obligasyon sa pagbalik sang kon ano man ibalik sa mabulos sa ila.

Tungod sini, ang tanan nga posisyon nga co-terminous madula kag mabilin na sa diskresyon sining bag-o nga mga ehekutibo.

Agud wala sing pwesto nga kinahanglanon ang ma-bakantehan, dapat gilayon mag-appoint si mayor kag vice mayor sang ila inugbulos nga mga co-terminous nga empleyado.

Nahimo na ni Espinosa ang una nga mga appointments sa iya idalom. In fact, gin-reappoint na ni Espinosa si Atty. Hernando Galvez bilang city administrator, si Atty. Lorna Laurea sa iya gihapon nga pwesto nga Chief Legal Officer, kag si anay Konsehal Perla Zulueta bilang executive assistant gihapon sa daan niya nga assignment sa appropriations.

Ang pag-appoint sang iban ginapatun-an pa ni Espinosa sa isa ka evaluation committee agud mapaseguro gid ang ila ikasarang, lealtad, kag kon bala masaligan ini sila sa pagpatuman sang iya mga polisa sang pang-gobyerno.

Una sa sining pagsalawsaw sa ikasarang, lealtad kag trust ni mayor sa ila amo ang mga sadto executive assistants ni anay Mayor Mabilog. Puede man si mayor makakuha sang tal-os sa ila sa iya luyag.

Mientras tanto, ano ang matabo sa mga co-terminous nga empleyado ni anay Mayor Mabilog?

Sa nasiling ta na, automatic ini sila madula sa ila mga pwesto dungan sa pagkadula sa pwesto sang ila appointing authority.

Kon wala pa sang mabulos sa ila, automatic bala magtener sila in holdover capacity?

Tungod automatic na sila madula sa pwesto, indi sila deemed in holdover capacity. Kinahanglan gid nga isyuhan sila sang memorandum circular agud mapasige sa pag-serbisyo sa gihapon.

Sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, nag-isyu ang Presidente, nga ginpirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang Circular No. 1, agud padayunon ang pag-serbisyo sang pila ka co-terminous nga officials and employees ni anay President Benigno Aquino III tubtub Hulyo 31, 2016 samtang nagapangita pa sing ibulos si Presidente Duterte. #