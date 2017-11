Panugdaon ni Matt

Extended ang serbisyo sang EAs ni Mabilog

TUNGOD sa pagka-dismiss ni anay Mayor Jed Patrick Mabilog, indi lang kay nabakantehan ang siyudad sang Iloilo sang mayor, kundi pati na sang mga salaligan niya nga mga coterminous nga mga opisyales sa iya palibot.

Ang mga “coterminous” nga mga opisyales, sunu sa Merriam Webster dictionary, nagapahanungod sa mga opisyales nga ang termino gaupod sa ehekutibo, katulad sang mayor. In other words, ara lang sila sa pwesto tubtub man sa termino sang mayor. Kon wala na si mayor, wala man sila.

Sa gobyerno sang Estados Unidos, duha ka klase ang empleyado – ang yara sa “competitive service” kag ang yara sa “excepted service”.

Ang “competitive service” nagapahanungod sa mga empleyado nga kinahanglan magsunod sa hiring rules, pay scales kag kasubong nga requirement nga ginatakda sang U.S. Office of Personnel Management.

Sa Pilipinas, ining U.S. office katumbas sang Philippine Civil Service Commission nga naga-regulate sang hiring, qualifications, kag status sang kada empleyado sa gobyerno.

Samtang, ang “excepted service” nagapahanungod sa mga empleyado nga indi kinahanglan magsunod sa sining requirements para sa “competitive service”.

Ina bangod ang ila trabaho, nga sa masami nagakinahanglan sang pinasahi nga talento ukon espesyal nga training kag focus sa ila mga trabaho.

Tungod sini, sa masami mas mataas ang ila sueldo sangsa mga yara sa “competitive service” kag indi kinahanglan magsunod sa mga ordinaryo nga pagsulundan sa trabaho, katulad sang pag-comply sa daily time record kay ang ila serbisyo bukas sa ano man nga oras ukon okasyon.

Ining mga qualification sang “excepted service” nakita naton sa mga coterminous nga executive assistant (EA) sang mayor sa siyudad sang Iloilo.

“Wala kami naga-time-in kag time-out, kag puede kami tawgon ni mayor agud magtrabaho sa ano man nga oras kag okasyon nga kinahanglan kami ni mayor,” siling gani ni Dominador Co, nga isa ka EA para sa turismo.

Ugaling, ang serbisyo sining mga EA, bilang coterminous, tubtub man lang sa panahon nga yara pa sa pwesto si mayor.

Amo ini ang rason kon ngaa nagka-problema ang bag-o nga mayor, si Mayor Jose Espinosa III, sang magsugod siya sa pagpungko sadtong Oktubre 30.

Sang madulaan poder si anay Mayor Mabilog tungod sa pagpamatbat sang Ombudsman sa iya kaso nga “unexplained wealth”, nawad-an man si Mayor Espinosa sang mga coterminous nga opisyales nga sadto upod kay Mayor Mabilog.

Nag-appoint si Espinosa dayon sang ibutang sa mga labing kinahanglanon nga mga pwesto. Gin-appoint niya bilang city administrator si Atty. Hernando Galvez kag si Atty. Lorna Laurea bilang City Legal Officer.

In fact, ang ining duha ka opisyales gin-reappoint lang ni Espinosa sa amo man nila nga mga pwesto sadtong panahon ni Mayor Mabilog. Ginpa-promote man niya kag gin-appoint bilang head sang Iloilo City Social Welfare and Development Office (CSWDO) ang sadto assistant head nga si Mrs. Gene Garingalao.

Ining tatlo ka dalagku nga opisyales sang siyudad gin-confirm sadtong sesyon sang Sangguniang Panlungsod sadtong Martes, Nobyembre 7.

Gin-appoint man ni Espinosa nga wala kinahanglan confirmation sang SP sanday executive assistant Perla Zulueta (Appropriations & Finance), Melchor Tan (Infrasructure), kag Dr. Guilermo dela Llana bilang private secretary ni mayor.

-0-0-0-

Kamusta na ang wala pa ma-appoint nga mga executive assistant?

Ang aton sugilanon sa kay executive assistant Dominador Co (tourism), nagsiling siya nga nagapabilin sila nga nagatrabaho in holdover capacity nga may pahanugot ni Mayor Espinosa, samtang sige pa ang iya pagpangita sang iya dugang nga i-appoint.

Sang aton pamangkuton kon bala may executive order ukon memorandum circular nga gin-isyu si Mayor Espinosa parte sa ila extended function, siling ni Co wala siya kahibalo.

Basi verbal man lang, apang ginsunod nila ini, pahangop man gani sang maabi-abihon nga anay barangay captain nga si Irene Ong.

Madamo pa sang mga anay EAs ni Mabilog ang gahulat pa kon bala ma-reappoint man sila ukon islan man ni Mayor Espinosa. Mga 16 ka EAs ang gin-appoint ni anay Mayor Mabilog.

Samtang, ginabuligan si Mayor Espinosa sa dapat niya i-appoint sang evaluation committee nga ginapangunahan ni Remia Regalado sang SP Scretariat upod kay City Engr. Roberto Divinagracia kag Human Resource Officer Leo Elevencione. #