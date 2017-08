Panugdaon ni Matt

Indi puede ang pa-isug-isog

lang ni Nokor leader Jong Un

BUANG lang kuno ang isa ka nasyon nga manghangkat sang gyera sa Estados Unidos, ang ginakilala sa subong nga pinaka-delikado nga kasumpong sang sin-o man nga nasyon.

Ina tungod sang masakit nga agi sang iya ikasarang sa pagpanghalit sa kasumpong kag bisan pa sa iya ikasarang man sa pagpangapin sang iya kaugalingon sa ano man nga pag-atake.

Labi pa kon daw manok ka nga linghod pa ang tahud nga indi pa gani makapilas sang panit sang pangontra samtang matador na nga manok ang kontra nga natakdan pa gani sang pamatay nga bulang.

Gani, nagakatingala gid ang madamo sa kaisug (ka-buang, siling sang iban gani) nga ginapakita ni Kim Jong Un nga lider sang North Korea, nga mahuyang pa gid kaayo nga pungsod kon gyera ang pagahambalan.

Sus, daw sobra gid ka-isganan! Ginpahog pa sini sang karon lang ang Estados Unidos nga atakehon sang iya ICBM (Intercontinetal Ballistic Missile), nga puede kuno makaigu sa Chicago kag bisan pa sa New York, samtang bag-o gid lang ini ma-test launch.

“Kundi tilawan niya!” panghangkat pa gani sing may daku nga kaakig ni Donald Trump nga presidente sang Estados Unidos. Tungod sining sobra ka-“isganan” ni Jong Un, nanakga na gani si Trump nga “Enough is enough!” kag ginpahanda na ang tanan para sa gyera sa North Korea, samtang gapaangan-angan pa ang Tsina kag ang United Nations kon ano man ang ila mahimu sa pagtapna sa diktador sang North Korea.

Sa pamahog ni Jong Un, handa man ang Estados Unidos kon atakehon gid man sini ang naulihi, luas sa mahimo man sini kontra sa North Korea.

Ining pangontra sang Estados Unidos amo ang Terrminal High Altitude Area Defense (THAAD), nga puede makapalupok sang ICBM samtang yara pa lang sa kahanginan. Na-testingan na ang pagka-epektibo sini kontra sa scud missiles sang Iraq sadtong Gulf War sang 1991.

Ang US Navy may kasubong man nga armas pang-depensa sa iya Aegis Ballistic Missile Defense System.

Wala pa sini ang North Korea kag bisan ang Rusya nagaplano pa lang sa paghimo.

Ugaling, basi matuod maniguro ang Estado Unidos tungod sang matig-a nga pamahog ni Jong Un. Kag una nga mag-atake! Budlay na ang ma-unahan, indi bala?

Ang Estados Unidos handa na gani sa ano man nga matabo. Preparado na ang iya Pacific Fleet kag bombers nga nabase sa Guam nga naka-target practice na malapit mismo sa North Korea.

Nanakga na gani si Trump nga tapos na ang negosasyon sa North Korea nga sige gihapon ang pamahog sang iya nuclear armament, kag nakita na sini ang military option.

Kabay lang nga magliso na ang utok ni Jong Un kag mag-decidir katulad sang Cuba nga nag-atras sang ila missile project sang magpamahog na sang gyera ang Estados Unidos kon indi i-dismantle ang missile project sini sadtong Oktubre 1962.

Kon magpadungol gid man si Jong Un, nahibal-an ta man kon ano ka desidido ang Estados Unidos sa pagpangapin sang iya kaugalingon nga nabutang sa peligro sa madamo na nga okasyon.

Wala man nagakabalaka ang Estados Unidos sa kon ano man ang madangtan sang kontra agud maseguro ang ila defense posture.

Ang pinaka-matinggas nga pamat-ud sang Estados Unidos amo ang paghulog sang bomba atomika sa Hiroshima kag Nagasaki sa Japan sadtong 1945 nga nagpaluhod na sang Japanese Empire.

Ang bomba atomika nga ginhulog sang bombers sang Estados Unidos sa Hiroshima ( August 6, 1945) kag sa Nagasaki (August 9, 1945), nga indi pa masyado ka pwersado i-kumparar sa subong, nagdulot sang wala tupong nga kahalitan sang isa ka armas sa isa lang ka hugnat.

Sa Hiroshima, sa isa lang ka bomba, 90,000 tubtub 146,000 ang napatay, sa diin mas madamo pa ang napatay kag nag-antos sa malawig pa nga tinuig tungod sa epekto sang radiation. Sa Nagasaki, 39,000 tubtub 80,000 man ang nagkalamatay.

Tani indi na matabo ining gyera, labi na gid sa bahin sang North Korea nga sa iya sitwasyon amo gid ang mas mahalitan. Tani makita ni Jong Un ang makakulugmat nga matabo sa sining gina-plano niya nga engkwentro sa Estados Unidos, labi na gid sa iya inosente nga pumuluyo./PB