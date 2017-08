Panugdaon ni Matt

Dapat mauntat gid ang bookies

SA isa ka panghuna-huna, indi gawa problemahon sang gobyerno ang pagluntad sang mga ilegal nga bookies nga nagapataya man kontra sa legal nga Small Town Lottery (STL). Mas daku nga problema ini sang STL operator.

In fact, daw amo man gani ang hangop ko kay Gobernador Arthur Defensor, Sr. sang magtugda siya sing: “Problema na ya sang STL operator!” bisan sa pa-lahog lang ini, sang hiwaton ang iya semanal nga presscon sadtong Huwebes.

Man, kon may pierdihon ang gobyerno sa bookies indi gawa problema kay makadto ini sa mga imol, nga amo gid ang bululigan sang gobyerno. Mamyerde ugaling ang operator sang STL nga ang kinamatarong sa ila legal nga negosyo dapat man proteksyunan.

Of course, bilang abogado, never nga mag-aprub si governor sang ano nga bagay nga ilegal. Wala siya gani pili sa ginapalagas niya nga ilegal nga pagpangisda, gamay ka man ukon daku. Tag-iya, kapitan ukon ultimo nga tripulante ka man manabat ang tanan kon makasala.

Mismo sa atubang sang mga bisita niya sadtong Huwbes, gin-akigan niya gani ang isa ka ordinaryo ka empleyado (sa district hospital bala) nga nakasala kag ginpaandaman nga indi na magliwat, “otherwise pahalinon ko ikaw sa trabaho mo!”

Well, tungod ilegal ang pahampang sang bookies, wala sing mahimo ang kapulisan kundi dakpon ini sila. “The law may be harsh, but it is the law!” siling gani sang isa ka maxim sa ley ukon kasuguan.

Ang League of Mayors sa probinsya, nga ginapanguluhan ni Mayor Jett Rojas sang Ajuy nagpasalig man sang ila bulig sa Philippine Charity Sweepstakes, ukon PCSO, nga nagapadalagan sang STL. Sa Iloilo, ang operator sang STL amo ang Eagle Crest Gaming and Holding Corporation, ukon ECGHC.

Ginpa-athag pa gid ni Rojas nga daku ang bulig nga ginahatag sang STL sa social funds sang gobyerno. Lakip diri ang share sang mga gobyerno lokal, pati ang kapulisan.

Sa sini lang gani, ang kapulisan sa bug-os nga pungsod gintagaan sang 15 ka adlaw agud tapnaon na ang bookies sugod sadtong Hulyo 24 pa.

Ang STL nagsugod sa pag-operate sa Iloilo sadtong Abril 2017, kag sa sulod sang apat ka bulan despues tubtub karon mga 170 na ka corredor ang nadakpan kag napasakaan sing kaso.

Daw wala pa ugaling sing may napamatud-an nga sila gid ang nagapataya sa bookies. May duha nga ang kaso na-dismiss na gani tungod napamatud-an nila nga indi sila bookies. May ginpakita sila nga mga cotejo sang STL, kag may ID man sila sang STL.

Sa sining ulihi ugaling, nagagwa nga may mga corredor nga doble cara – gapataya sa STL kag subong man sa bookies.

Pero, ngaa gid ginapilit sang pila nga magpataya sa bookies, bisan pa nga yara man ang STL nga legal?

Simple lang, siling ni Gob Art. “Man, ang porsyento sang pataya sa STL mga 10 porsyento lang, kag ang sa bookies mga 30 porsyento gid,” paathag niya.

-0-0-0-

By the way, daw indi santu ang pagtawag ta sa sining numbers game nga Small Town Lottery. Ang bagay dira Big Town Lottery, ukon Big City Lottery kay yara ina naga-operate sa mga dalagku nga mga banwa, sa probinsya na gani, kag mga siyudad.

Bulak-bulak lang ina ya ang “Small Town” nga kuno daw hampang ini sang mga small people, ukon mga imol, nga nagapa-abenturar sang gamay nga taya agud makadaug sang daku-daku gawa.

Husto ina seguro kon ang taya malimitahan, por ejemplo, sa indi mag-sobra sa Php20 kada adlaw nga masulod sa budget sang isa ka panimalay. Sa sina, indi mahilak ang isa ka breadwinner nga pierdehon ini kay puede ini masulod sa matag-adlaw nga budget.

Makasiling siya gani nga “isa lang ini ka botelya sang beer nga indi ko mainom kon tapos sang trabaho sa hapon.” Maibanan pa ang iya kahulugbon, indi bala?/PB