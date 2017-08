Panugdaon ni Matt

Ang Farm Tourism sa Guimaras

INDI lang mga turista halin sa iban nga pungsod, kundi mga lokal man, ang luyag makakadto kag mag-enjoy sa ila paglagaw-lagaw ukon pag-bakasyon sa mga lugar sang ila mga paryente ukon mga abyan nga nagapuyo diri sa pungsod.

In fact, natural lang nga bisan sin-o luyag man makakita sang iban nga lugar kag mag-enjoy sa mga bag-o nga talan-awon, ukon mga talan-awon nga talagsahon sa katahum ukon ang ano man nga maka-attract sang ila atensyon.

Diri na masulod ang interes man sang iban sa mga oportunidad nga maka-negosyo sa sining huyog sang tawo nga maka-duaw ukon maka-eksperyensya sang kapinasahe sang isa ka lugar.

Sang sining lang, nakita sang mahuyog sa bag-o nga negosyo, kag sang gobyerno mismo, ang mahimo maka-attract man sang mga turista, foreign man ukon lokal. Ini amo ang kaumhan, nga makabulig mismo sa mga mangunguma sa pagbaligya sang ila produkto.

Paano abi maka-attract sang turista ang kaumhan?

Puede sila ma-attract sa kon paano magtanom kag magpatubas sang humay nga wala pa gid nila makita sa siyudad sa diin sila naga-tener. Labi na gid kon gina-updan ini sang kalingawan katulad sang saot nga nagapasundayag kon ano ang mag-ani kag magbayu sang humay sa lusong.

Puede man sila maglibut-libot sa mga helera sang mga nagakalain-lain nga mga orchids sa isa ka orchid farm kag mag-enjoy sa paghaklo sang nagakalain-lain nga kahumot sini.

Puede man sila maka-duaw sa mga plantasyon ukon fair sang mga preska nga mga ulutanon, prutas kag mga bulak.

Segurado man nga mawili sila sa isa ka orchard sang mga prutas katulad sang kalamansi, kasoy kag paho.

Ukon indi gani, bisan maghapit lang sa isa ka guest house sa tupad sang isa ka farm site katulad sang walo ka ektarya nga Trappist Monastery sa Jordan, Guimaras.

In fact, ang interes sa Farm ukon Agri Tourism madasig na nagalapnag sa pungsod. Ang Department of Tourism sa Rehiyon 6 (DOT-6), upod sa probinsya sang Negros Occidental, naghiwat gani sining Agosto 4 sang isa ka Fun Farms Orientation.

Target sining orientation amo ang 50 ka mga farm owners kag operators diri sa Rehiyon 6 kag Negros Occidental sang Rehiyon 18 agud ipalapnag ang Farm Tourism diri. Samtang, may duha na ka farm tourism sites diri sa Iloilo kag tatlo sa Negros Occidental.

Sa matuod, ang ideya sang Farm Tourism ginsuguran na sang DOT sadtong 2012 pa. May mga 100 na gani ka Farm Tourism sites sa pungsod sugod sadto.

Ang Farm Tourism madugay naman gani napalapnag sa Guimaras. Gina-claim gani sang iban ini nga pioneer, ukon ang ginsuguran, sang Farm Tourism sa pungsod.

Ang pila ka mga Farm ukon Agri Tourism sites sa Guimaras amo ang masunod:

1. AN-AN’S FARM sa Gaban, San Lorenzo, Guimaras nga naga-producir sang calamansi, lemon citrus, banana, papaya kag sweet potato.

2. AQUACULTURE FARMS SA NUEVA VALENCIA KAG SIBUNAG.

3. CHRISTELLE’S FARM PRODUCTS & PLANT NURSERY sa Oracon, Sibunag, Guimaras. Natamnan ini sang calamansi, pomelo kag oranges, rambutan, chico kag guava nga masami gina-patubas sa Oktubre tubtub Disyembre.

4. ELI SUSTITUIDO FARM sa Concordia, Nueva Valencia, Guimaras nga bantog sa kasoy (cashew). Nagapatubas man ini sang jackfruit (langka), chesnut, citrus kag iban pa nga prutas. Tag-iya sang lima ka ektarya nga talamnan nga ini amo si Elias Sustituido nga napadunggan bilang Most Outstanding Integrated Farmer of Western Visayas for DA Achievers.

5. GUIMARAS BEE CENTER (GBC) sa Sitio Casillian, Concordia, Sibunag, Guimaras. Naga-process ini sang honey, propolis or natural antibiotic, aroma-therapy oil, kandila, bee wax kag soap with honey.

6. GUIMARAS WONDER’S FARM sa Alaguisoc, Jordan, Guimaras. Gapatubas sang paho, all-year round pineapple, tropical fruits, organic vegetable kag tilapia culture.

7. ORO VERDE MANGO PLANTATION sa Piña, Buenavista, Guimaras. Ginapanag-iyahan ini sang Oro Verde Holdings and Development Corporation sang Marsman Drysdale Group, nga ginakilala nga “the largest mango plantation in Guimaras”.

8. SEBARIO SALT FARMS sa Sebario, San Lorenzo, Guimaras. May salt farm man ini nga puede mahimo fishpond kon tag-ululan.

9. SOUTHERN ORCHARD sa Ravina, Sibunag, Guimaras. Ginakilala ini nga “second largest mango plantation in Guimaras.” May 220 ektarya nga plantation nga may 14,000 ka grafted mango trees./PB