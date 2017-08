Panugdaon ni Matt

Sala seguro nga pagutman

ang mga nagapataya sa STL

KULANG ang 15 ka adlaw, nga nagtapos sadtong Agosto 7, agud mapauntat ang pagpataya sa ilegal nga pasugal sa pungsod, labi na gid ang bookies nga naga-kumpetensya sa legal nga pasugal nga Small Town Lottery (STL).

Dismayado ang pagdumalahan sang Philippine Charity Sweepstakes (PCSO), nga nagapahampang sang STL sa pamuno ni General Manager Alexander Balutan, angot diri kag luyag sini basulon ang Philippine National Police (PNP).

Man wala gid padaug ang STL sa bookies kag nagapamyerde na ini tungod sa daku nga porsyento nga ginabaton sang mga nagapataya (corredor) sa bookies. Mga 25 tubtub 30 porsyento man lang batok sa 10 porsyento lang sang STL!

Sa karon, tubtub pa lang ang PNP sa pagkilala sang mga operator sining bookies. Nahibal-an na kuno sini ang siyam ka mga operator sang bookies nga nagapataya sa kabilugan sang lima ka distrito sang Iloilo. Kag nagpangako naman ining siyam ka operator nga ma-untat na sang ila pataya.

Ayhan? Ukon mapahuway-huway lang temporaryo kag balik naman sa gyera patani kontra sa STL?

Gaugtas gid ang GM sang PCSO kag daw pahugon pa sini ang PNP nga ibanan sang katunga ang financial assistance sini tungod sining wala matigayon nga pagpauntat sang bookies sa sulod sang 15 ka adlaw katulad sa ginpangako ni PNP chief Director General Ronald “Bato” de la Rosa.

Sa areglo upod sa PNP, ang PCSO magahatag sang 2.5 ka porsyento sang pataya sang STL.

Gin-kibit abaga lang ni Bato ang pamahug ni Balutan, kag nagsiling nga indi gid man maapektuhan ang operasyon sang PNP kon wala ang financial assistance sang STL.

“Indi man bala!” ang seguro masiling pa ni Bato, nga ugaling wala man gin-seryoso ni Balutan ang iya pamahog.

Ang STL gali natawo halin sa illegal nga pasugal nga jueteng nga ginapadaug sa duha ka numero nga ginalunggong pagwa halin sa mga petsas nga may numero 1 tubtub 37.

Sa Iloilo kag sa mga katupad nga mga probinsya gintawag ining jueteng nga Daily Double nga dugang nagpadaug sang tatlo ka numero, ukon Triple kon tawgon.

Ang legal naman nga pasugal nga STL ginapadaug tubtub sa numero 40 kag nagdugang man sang mga padaug nga numero para sa jackpot purse pareho sang sadto sweepstakes ticket nga nagapadaug sang minilyon ka pesos.

-0-0-0-

May nadumduman nga solusyon ang PNP kag PCSO agud mapauntat ang bookies bisan nagpasalig na ang mga operator sang bookies nga mauntat na sila sa pagpataya.

Bilang paniguro, naghisugot ang PNP kag PCSO nga temporaryo nga pauntaton ang pagpataya sang STL sa lima ka banwa sa diin gahimugasa ang pataya sang bookies.

Ining mga banwa amo ang Carles, Batad, Estancia, Balasan kag San Rafael.

Ugaling, daw sala seguro ining solusyon nga pauntaton bisan temporaryo lang ang STL sa sining lima ka banwa. Ti, magutman sini ang mga nagapataya, kay laban sini sa ila gasalig na gid lang sang ila pangabuhi sa pataya sang STL.

Nadumduman ko pa sang mayor si Erap sadtong 2013. Daku na nga problema sadto ang jueteng.

Sa isa ka command conference upod sa mga pulis, nag-declare sang one-strike policy si Erap nga ipa-relieve niya ang mga police station commanders nga indi makapa-untat sang illegal gambling sa ila hurisdiksyon.

Namensar ugaling si Erap sang ulihi sang maisipan niya ang problema sang pangabuhian sang mga collector sang jueteng sang gin-ulit siya ni Archbishop Emeritu Oscar Cruz parti sa pagpa-untat sang jueteng. Kag wala na mapasige sing matuod-tuod ang pagpa-untat sang jueteng.

Lain galing ini nga sitwasyon. Samtang ilegal ang jueteng sa Manila sadto, ang STL ya legal kag puede mapasige sa iban nga paagi.

Araw-araw pa nga indi ninyo (PNP) mapa-untat ang bookies kon upod da sa pagpatuman ang mga barangay officials! Kag basi luyag man sang PCSO nga pasakaan ang porsyento sang mga nagapataya sa STL. Okay naman na seguro ang 20 ka porsyento.

Samtang, luyag ta man ilaygay sa mga nagataya nga hinay-hinayon lang ninyo tani ang pagtaya agud indi man ma-entonses and inyo pangabuhi. Lingaw-lingaw lang ta nga indi maperwisyo ang aton pangabuhi. Okay?/PB