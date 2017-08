Panugdaon ni Matt

Kakugmat kontra Kakugmat

DAW indi ta ma-intiendihan ang utok ni Kim Jong Un nga lider sang North Korea. Sa lugar nga mag-negosyar kay gina-imbitar man siya makig-sugilanun sa Estados Unidos, sige ya ang iya pamahog sa naulihi nga ang pwersa kon i-kumparar sa iya malayo gid kaayo.

Tungod sini, ang United Nations nagpasar na sang sini lang sang resolusyon sa pamuno sang Estados Unidos, nga nagapataw na sang pinakabug-at na nga sanctions sa North Korea agud punggan sini ang padayon nga paghimo niya sang iya makatalagam nga armas nuclear.

Isa ini ka unanimously-approved nga resolusyon nga nagadumili ukon naga-ban sang mga myembro sang United Nations sa pag-baligya sa North Korea sang coal iron kag iron ore, lead kag lead ore, lakip na ang isda kag seafood.

Ginatan-aw ini nga ban nga maka-kutol sang exports sang North Korea sa balor nga mga USD1 billion, ukon isa sa tatlo ka bahin (one-third) sang iya total nga exports.

Kon ang ining pinaka-ulihi nga sanctions makapugong gid man ukon indi kay Kim Jong Un agud untatan na ang iya nuclear program kag magsulod sa negosasyon, indi ta ugaling mahibal-an.

Ang kulba gani sang iban nga basi magtokar ang ka-buang ni Kim kag pisliton na niya ang boton para sa pag-sugud na sang nuclear war sa Estados Unidos. Syempre mabalos man ang naulihi.

Kag amo ini ang ginakakulbaan sang madamo – isa ka gyera nga makakulugmat sa tunga sang North Korea kag Estados Unidos, nga maga-resulta sa lubos nga pagkalutos sang North Korea.

May pila ka pang-hunahuna nga nagasiling nga kon worse comes to worst, sa sige nga pag-hangkatanay sang duha ka pungsod, duha ka bagay lang ang matabo.

Isa, nga matabo ang nuclear war sa tunga sang Estados Unidos kag sang North Korea nga magalamita sang madamo pa. Ang ikaduha amo nga planuhon ang pagtumba sang rehimen ni Kim Jong Un.

Madumduman ta pa ang natabo nga assassination attempt sadto kay Adolf Hitler, nga lider sang Nazi Germany.

Sadtong 1944, samtang gaathag na ang kalutusan sang Germany sa idalom ni Hitler, pila ka opisyales ang nagplano nga magtanom sang isa ka bomba sa isa ka briefcase sa tion sang conference ni Hitler upod sa pila ka opisyales niya.

Apang, sa malain nga kapalaran para sa mga nagaplano sang asasinasyon ni Hitler, nakaluas siya kag wala gid mapunggan ang mas maduguon nga pagkalutos sang Germany sa sina mismo nga tuig.

Kon makapamensar sini ang pila ka opisyales sang North Korea nga dulaon si Kim, isa ka coup ukon asasinasyon ang matabo sa North Korea. Pero, matigayon ayhan ini?

-0-0-0-

SANG pamangkuton si Governor Arthur Defensor, Sr. kon ano ang iya matugda sa plano sang PCSO kag PNP nga pauntaton temporaryo anay ang STL sa lima ka banwa sa Iloilo – Carles, Balasan, San Rafael, Batad kag Estancia – simple lang ang iya sabat.

“Indi ko da ya magtugda. Ila na ya negosyo!” siling ni gob.

Matuod man. Yara kita sa Free Enterprise nga ekonomiya kag problema ina sang mga negosyante kon paano nila palakaton ang ila negosyo. Kon pasigehon ina ukon pauntaton, ila na ya deber kag kagustuhan.

Kon mag-offer man sila (PCSO) sang pribelihiyo – ukon magapat-ud man kon diin makadto ang dugang nila nga obligasyon sa gobyerno, katulad sang share sa ila kita – ti salamat gid.

Sa areglo sa PCSO, nag-offer ang PCSO sang share sa nagakalain-lain nga ahensya sang gobyerno sa kita sang STL. Ang pulis gani gintagaan man sang PCSO sang share nga 2.5 ka porsyento.

Pero, indi buot silingon sini nga tungod sining share may espesyal na nga atensyon nga ihatag sa mga negosyante, luas sa obligasyon sang gobyerno nga proteksyunan sila sa pagpalakat sang ila negosyo sang masulhay kag may nagakaigu man nga pangamlig sa ila bahin.

“Ang masiling ko lang nga obligasyon kag kinamatarong na ina ya sang negosyante kon paano nila palakaton ang ila negosyante. Ang obligasyon sang pulis ya amo ang magpanakop sang tanan nga ilegal. Amo lang ina!” dugang pa gani ni gob sa exklusibo nga interview sang sining kolumnista sadtong Huwebes.

“Nga daan kadamo man sang problema sang gobernador. Indi ta na pagdugangan ang problema sang gobernador,” pamat-ud ni gob./PB