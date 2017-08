Panugdaon ni Matt

Malayo nga tuod-tuoron sang

NoKor nga atakehon ang Guam

LAIN ang sugid sangsa hulid. Isa ini ka hurubaton sang mga Ilonggo nga sandig sa kamatuoran. Sa ini nga bagay, ang pagpamahog, katulad sang ginahimu sang North Korea kag Estados Unidos, puede pamahog lang nga indi matuman.

Ang eksperyensya sang kalibutan nagasiling gani nga indi makapaayo ang gyera sa bisan sin-o man sa mga naga-ilinaway nga mga nasyon, gani mabudlay ipatuman ang ining pamahog, luas lang kon indi na gid ini malikawan.

Labi na gid kon isa ini ka makakulugmat nga gyera nuclear, nga sa isa lang ka lupok linibu ang mapatay. Kalakip na dira ang dalagku nga mga kahalitan sa propyedad kag pangabuhian nga matuga, kag madamo pa nga tugahon sang radiation kag hilu sa malawig pa nga tinuig.

Sa sitwasyon sang North Korea, nga may mga 25 ka milyon nga pumuluyo sa land area nga mga 46,540 milya cuadrado (square miles), ikumparar sa Estados Unidos nga may mga 320 ka milyon nga pumuluyo sa land area nga mga 3,500,000 milya cuadrado (square miles), makita ta nga dehado gid ang Noth Korea kon madayon ang gyera nuclear.

Ina tungod bisan pareho pa ang halit nga matuga nila, maubos na ang mga taga-North Korea madamo gihapon nga mga Amerikano ang mabilin.

Sa pareho nga halit nga matuga sa pumuluyo, ang problemahon lang sang Estados Unidos amo ang pila lang ka estado tungod sa kadamo sang iya populasyon kag kalaparon sang lugar, samtang maubos na ang mga pumuluyo sa magamay nga North Korea.

Idugang ta pa ang kamatuoran nga mas abanse sa galamiton pang-gyera ang Estados Unidos kontra sa North Korea, kag maathag nga makita ta nga ang pamahog ni Kim Jong Un wala gid sing maaputan nga kadalag-an para sa iya mga pumuluyo.

Ang problema lang ugaling kon magbinuang si Jong Un kag indi mapunggan ang iya kabuangan sang iban nga matag-as nga lideres sang North Korea nga may pagkabalaka sa kaayuhan sang ila pumuluyo.

Diri na masulod ang pagpaniguro sang Estados Unidos sa pagpangapin sing matuod-tuod sa kaayuhan sang iya mga pumuluyo.

Sa karon, nagapamahog si Jong Un nga tiruhon niya sang apat ka Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) nga may nuclear warhead ang Guam, isa ka teritoryo sang Estados Unidos sa Pacific Ocean.

Naggwa na gani ang mga alyado sang Estados Unidos sa pagpahayag sang ila pagbulig. Lakip diri ang Australia, France, kag United Kingdom kag iban pa nga kaalyado nga pareho may ikasarang nuclear sa idalom sang “shared nuclear capability arrangement” nila.

Nagpahibalo man gani sang ila bulig ang Seoul (South Korea), Japan kag ang Pilipinas sa iya bisan gamay nga ikasarang batok sa ano man nga halit nga matuga sang mga makatalagam nga debris nga mag-agsik sa aton pungsod.

Ang Guam, nga luyag ni Jong Un tirahon sang apat ka ICBM, may mga 160,000 lang ka pumuluyo sa land area nga 210 milya cuadrado, sa diin naga-istar ang mga 26 ka porsyento nga mga Filipino, sunod sa kadamuon sang mga ethnic groups (Chamorro) nga 37 ka porsyento sang populasyon. Daw Guimaras lang ini sa kadakuon kag kadamuon sang pumuluyo.

Si President Donald Triumph nagpamahog man nga gyerahon niya ang North Korea paagi sa makakulugmat nga “fire and fury” nga atake.

Wala ugaling kita gapati nga magauna sa pagsalakay ang Estados Unidos, bisan namahog man ini sang “pre-emptive,” ukon makapugong, nga pag-atake.

Ginabalikid sini ang kaayuhan sang iya pumuluyo bisan diutay lang sini ang mahalitan sa nuclear war kontra sa North Korea. Isa pa, maabtik ini nga makabwelta atake sa North Korea agud dayon lutoson ang naulihi.

Samtang, nagpasalig ang Estados Unidos nga pangapinan sini sing lubos ang Guam kag pila pa ka bahin sang Mainland U.S.A. kon matuoron ni Jong Un ang iya pamahog.

Yara sa Guam ang U.S. military bases sa diin na-destino ang mga 6,000 ka mga soldado kag sa diin na-destino man ang B-IB strategic bombers sang U.S. Air Force. May submarine base man ang U.S. Navy diri. Nahamtang man diri ang pila ka Terrminal High Altitude Area Defense (THAAD) missile interceptors agud pangapinan ang Guam.

Samtang, nagapangamuyo gid ang tanan nga indi madayon ang away sang North Korea kag Estados Unidos./PB