Panugdaon ni Matt (balik poder) – Nov. 14

Dalayawon nga panugod ni Espinosa sa pwesto

ANG poder sang meyor sang siyudad sang Iloilo sa polisiya nadula sa meyor sang gin-delarar ni Presidente Rodrigo Duterte si anay Mayor Jed Patrick Mabilog nga “drug protector” upod sa iya order nga kuhaan ini sang poder sa kapulisan sa siyudad.

Nabalik lang ini sang nagpungko bilang meyor si Vice Mayor Jose Espnosa III, pagkatapos nga gin-serve sang DILG sadtong Oktubre 30, 2017 ang dismissal order, nga immediately executory, sang Ombudsman.

Sa sini nga order, ginpamatbatan sang Ombudsman si Mabilog nga guilty sa sala nga “serious dishonesty” angot sa kuno “unexplained wealth” sini halin mismo sa iya gin-deklarar nga Statement of Assets & Liabilities and Networth (SAL-N) sadtong 2012-2013.

Ini nga akusasyon gina-apelar pa sang mga abogado ni Mabilog sa Court of Appeals.

Si Espinosa gilayon nagpahibalo sa polisiya sang siyudad sang Iloilo kag sa Region 6 police command sang iya pag-take over sang iya supervisory power sa mga pulis sang siyudad.

Sunu sa upisina rehiyonal sang National Police Commission (Napolcom), ang masunod amo ang mga poder ni anay Mayor Mabilog nga ginsaylo na kay Espinosa:

Ang poder administratibo sa pag-disiplina sang mga pulis sa siyudad; pagpili sang city police director; pag-rekomendar sang bag-o nga mga pulis; pag-transfer, reassignment ukon pag-detail sang mga pulis; kag ang otoridad sa pag-inspeksyon kag pag-audit sa mga kapulisan.

Ini nga poder gilayon nga gingamit ni Espinosa kag dayon nagpakita siya sang isa ka dalayawon nga political will.

Ginpa-baklas niya ang mga ilegal nga istruktura sang mga vendors sa Jaro Plaza nga sadto wala mapatuman ni Mayor Mabilog; ang pagdumili sang pagbaligya sang ilegal nga mga imported used clothing (ukay-ukay) sa bisan diin man nga plaza sa siyudad; ang pagpabalik sang sini lang sang mga badjao sa padayon nila nga pag-violar sang kasuguan batok sa mendicancy (pagpakilimos) kag vagrancy (paglihu-liho) sa siyudad pabalik sa ila ginhalinan, labi na gid sa Zamboanga; ang pagpatuman sang mga polisa kag kahingyuan sa peace and order; kag ang pagpabalik sang fire brigade sa mga barangay.

Indi man si Mayor Espinosa kasahu sang madamo nga security sa iya palibot kag luyag lang niya, kon may pulis gid man, yara lang sila agud magpatigayon sang kalinong sa tion sang importante nga mga okasyon nga yara siya.

“Wala man ako kontra kag wala man sing dapat kahadlukan,” siling gani niya.

Nagpakita man si Mayor Espinosa sang pagkabunayag agud atubangon ang mga problema sang mga pumuluyo nga nagakadto sa iya. Ang iya upisina bukas man sa bisan sin-o nga mga bisita, labi na gid sa tri-media.

Madamo na gani ang nagadayaw kay Mayor Espinosa sa sining iya maki-pumuluyo nga pagbinatasan. Kabay nga indi lang ini sa panugod kag magapadayon sa matag-adlaw niya nga pag-atubang sa mga problema kag kinahanglanon sang aton mga pumuluyo sa siyudad.

Sa subong, ginapatutukan niya ang daku nga problema sa mga gang sang kabataan, nga sa masami ginabangdan sang mga kinagamo sa tunga nila kon magkinit-anay sa bisan diin lang nga lugar sang siyudad.

Sa tantiya ni anay No. 1 Councilor kag karonVice Mayor Jeffrey Ganzon, mga 20 ini ka mga grupo nga may ila nga teritoryo sa kada barangay, nga kon kis-a galab-ot pa ang kalaparon sa gwa sa kon diin sila puede may impluwensya.

Sadtong si Ganzon chairman pa lang sang committee on peace and order, gin-ideyahan na niya ining kabataan agud mag-inatubangay agud masugilanon sila kag ang ila mga ginikanan upod ang kapulisan, ang DSWD kag ang TF on Moral Values sang siyudad.

Ginpahanumdum ang mga kabataan kag mga ginikanan sang ila mga obligasyon, lakip na ang salabton sa kasuguan sang mga ginikanan sa kapaltahan sang ila kabataan.

Una nga natublag si Mayor Espinosa sang pagka-agresibo sining mga gang sang may naluthangan patay nga isa ka menor de edad sa isa ka rumble dira sa Esplanade.

Samtang, gina-udyok gid ni meyor ang mga pulis agud sigehon ang wala pahuway nga away nila sa droga sa pag-panguna sang PDEA. #