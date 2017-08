Panugdaon ni Matt (Faeldon)

‘Shocking’ exposѐ sa Customs

SA iya privilege speech sadtong Myerkoles, Agosto 16, ginhingadlan ni Senador Panfilo Lacson ang mga opisyales nga nakabaton kuno – kay alegasyon pa man lang niya ini halin sa iya personal nga “sources” – sang “tara” ukon payola halin sa mga importer agud palutson ang pila ka kargamento nga wala ma-inspeksyon sing tul-id sang Bureau of Customs.

Sa kaso sang mga 600 ka kilo nga shabu nga nagabili sang P6.4 ka bilyon, ini nakalusot kay ginpaagi sa “green lane” sang Customs sadtong Mayo 18, 2017. Tungod sini, wala na ini nakaagi sa X-ray agud tani natul-id gid ang unod sini.

Gin-deklarar ang unod sining kargamento nga “kitchenware”. Apang, sang sudlon sang mga otoridad upod sang PDEA ang bodega sa diin ginbagsak ini tungod sa “tip” sang isa ka masaligan nga “source”, nadiskubrihan ang ining ilegal nga kargamento sang shabu.

Ang suspetso pa gani amo nga may iban pa nga kargamento nga shabu ang nakalusot sa “green lane” sang nagligad nga binulan bag-o madiskubrihan ang ining Php6.4 ka bilyon nga “shipment” sang shabu.

Sunu sa alegasyon ni Lacson, ang mga “smugglers” nagabayad sa Customs central office sang “standard tara” nga Php19,000 tubtub Php45,000 sa kada container.

Wala pa labut sina, dugang niya, ang mga opisyales kag empleyado sang Customs sa Manila International Container Port (MICP) nagabaton pa sang dugang nga Php14,000 tubtub Php23,700 sa kada 40-foot container kag Php12,200 tubtub Php20,700 sa kada 20-foot container.

Una sa listahan ni Lacson sa nakabaton kuno sang “tara” amo mismo si BOC chief Nicanor Faeldon, nga gin-alegar nga nagbaton sang Php100 milyon nga “welcome gift”.

Si Faeldon halos isa pa lang isa ka tuig sa pwesto kag, sunu kay Lacson, ginkaon na siya sang bulok nga sistema sa Customs. Gin-akusahan man niya si Faeldon sing “incompetence” ukon kulang sa ikasarang agud dumalahan ang Customs amo gani nga natabo ang ining madata nga “smuggling”.

Gin-negar ni Faeldon ining akusasyon ni Lacson kag nagbalik pa sing akusasyon sa anak ni Lacson nga si Panfilo “Pampi” Lacson Jr. nga kuno isa sang mga utok-utok sa pag-“smuggle” sang semento pasulod sa pungsod.

Gin-apinan ni Presidente Rodrigo Duterte ang integridad ni Faeldon apang tungod sa iskandalo gin-islan ini dayon kay PDEA chief Isidro Lapeña.

Samtang, si Davao City Vice Mayor Paolo Duterte, nga anak ni Presidente, gindalahig man sang isa ka broker sa mga kaso sang “smuggling” sa Customs.

Kon ngaa padayon ang madata nga smuggling sa Customs, siling ni Faeldon ang dapat basulon amo gid ang Kongreso.

Siling niya wala ang Kongreso makapasar sang nagakaigu nga mga kasuguan agud awayon sing husto ang “smuggling” sa Customs.

Sa siling gani ni Senadora Cynthia Villar, pagkatapos sang privilege speech ni Lacson, madugay gid man matuod mag-akto ang Senado. Gintumod niya ang iya Senate Bill kontra sa full-scale smuggling sang mga produkto agricultural sa pungsod nga sang sini lang na-aprubahan.

Gintudlo man sang Alyansa Agrikultura, isa ka grupo sang mangunguma kag negosyante, ang indi pagka-seryoso sang mga opisyales sang Custom batok sa mga kaso sa “smuggling”. Sa masami, siling nila, mahuyang ang mga kaso nga ila gina-file batok sa “smugglers” gani indi ini sila madutlan.

Natonaran man gani ni Senador Villar nga madamo nga kaso sa “smuggling” ang masami indi makadulot sa mga “smugglers’, amo gani nga ginpangunahan niya ang pagpapasar sang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 nga ginpirmahan na sadto ni Presidente Aquino.

Kag nag-abot ining problema sang Bureau of Customs sa idalom ni Faeldon nga karon ginatagaan ideya kon paano ma-solbar. Napasar naman ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, kag may nagproponer man nga tukuron sang Kongreso ang isa ka Oversight Committee agud bantayan sing maayo ang mga kaso sang “smuggling” sa pungsod.

Tani may makita na kita nga kasolbaran kontra “smuggling” paagi sa sini nga mga lihok. #