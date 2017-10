Panugdaon ni Matt (Maute)

Indi pa tapos ang away kontra ISIS sa Mindanao

ANG pagkapatay sang sini lang sang duha ka lider sang Maute-ISIS – si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon kag Maute leader Omar Maute – samtang gahingapos ang away sa Marawi sang gobyerno kontra sa ila, isa matuod ka kadalag-an.

Sa nahibal-an ta na , ang ISIS ukon Islamic State of Iraq ang Syria, ukon IS (Islamic State) isa ka makatalagam nga grupo sang mga terorista nga nagapamatay (mass killing) sing wala pili: lapsag, bata man ukon tigulang, lalake man ukon babaye, inosente man ukon indi, kag kon sa diin man nga bahin sang kalibutan.

Ang ining kadalag-an sa patag-awayan, ugaling, puede mag-ibwal liwat sa ila padayon nga pagduso sang pagpati nga ang ISIS ukon IS nga grupo amo ang matuod-tuod nga caliph ukon religious successor ni Prophet Mahummad nga posible mag-angkon sang Mindanao bilang caliphate ukon teritoryo para sa maka-iya-iyahon nila nga pagginahum.

Ang ining ila kawsa katulad sang iya sang mga sumulunod ni Moses sadto sa ila padayon nga pagtuo nga ang Israel, sa karon nga pagtawag, gintugyan sang Diyos agud ila puy-an samtang nagapangita sila sang maluntaran pagkatapos nga nagwa sila sa Ehipto.

Kag nangin-madinalag-on sila. In fact, ang Israel isa na ini ka poderoso nga pungsod nga makatindug sa iya kaugalingon bisan pa sa padayon nga paghingabot pa sang ila mga kaagaw sa ila karon teritoryo.

Ang daku nga diperensya sang ISIS ukon IS sa mga taga-Israel ugaling amo ang magpatay nga wala sing konsyensya. Kag magapadayon ini sila bisan pa sa pagkapatay na sang ila subong nga mga lider tungod sa ila pagtuo nga sila ang matuod-tuod nga caliph ni Prophet Mahummad.

Apang mangin-madinalag-on ayhan ang mga ISIS ukon IS katulad sang mga Kristiyano sang panahon sang pagpamigos sang mga Romano?

Segurado indi, tungod ang Diyos indi magtugot nga ang malainmagadaug sa matarong. Ang mga Kristiyano ginpamatay pa gani tungod sa ila pagpati sa kamalahalon sang kabuhi, samtang ang mga ISIS ukon IS gapatarasak lang sang pagpamatay.

Isa ka daku nga problema sang ISIS ukon IS sa pagduso sang ila kawsa amo nga indi lang sila ang naga-claim nga sila ang caliph ni Prophet Mahummad. Madamo pa nga iban ang naga-claim nga sila caliph man kag malinong iya ang ila pagpalawak sang ila pagtuo sa Islam.

Ining mas daku nga katilingban sang mga Muslim sa gwa sang ISIS ukon IS malinong man nga nagapuyo ukon gapakig-upod sa iban nga tawo nga may lain nga pagtuo sa ila sa madamo gani nga bahin sang kalibutan.

Sa Pilipinas ang isyu lang sang kalabanan nga mga Muslim amo lang nga makapuyo sila nga may kinamatarong sa ila pagtuo kag maka-share igual sa mga benepisyo sang kapareho nga Pilipino.

Sa sini nga pagpati, wala kita nga mga Kristiyano away sa ila kag wala man sila sing away sa aton. In fact, may ginapatuman nga freedom of religion diri sa pungsod.

Amo ini nga grupo ang dapat ta pabakuron agud maghugpong ang mga Pilipino kag padayon nagasikway sining mga ISIS ukon IS-inspired nga mga Muslim katulad sang mga Maute.

Kinahanglan ta lang nga padayunon ang pagpabakud sining aton malinong nga pakig-upod sa indi maki-ISIS nga Muslim, nga katulad sang ila utod nga Kristiyano luyag lang magpangabuhi sing malinong nga may igual nga pagtamod sang aton gobyerno.

Meantime, padayunon ta man ang pag-palawak kag pag-proteksyon sining maki-Pilipino nga grupo – Muslim kag Kristiyano, lakip ang iban nga grupo – agud indi mangibabaw ang malain nga intensyion sining maki-ISIS nga grupo, lakip ang separatist nga grupo sang Abu Sayyaf kag BIFF.

In fact, madamo na nga hingyo sang gobyerno sa paghatag sing lubos nga importansya sa mga utod ta nga Muslim.

May ARMM kag ano pa, nga sa karon ginapa-uswag pa gid gani ini bilang Bangsamoro. May plano pa gani ang Duterte administrasyon agud isulong ang gobyerno Federal para hatagan sing lubos nga importansya ang mga Muslim sa Mindanao samtang gapabilinnga mainu-nungon sa pungsod Pilipinhon.

Kon matigayon ini, segurado nga kon may ISIS pa ukon IS-inspired nga Muslim pila na gid lang ini sila seguro nga mahapos na bantayan kag kontrolahon sang gobyerno kag pareho Muslim nga ga-upod ya sa gobyerno. #