Panugdaon ni Matt (Paolo Duterte) – Sept. 9-10

Malikis sa pagsabat nga mga suspetsado

ANG imbestigasyon sang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Panilo Lacson kag ang Blue Ribbon Committee ni Senador Dick Gordon nangin daku nga palagwa-on sa TV sang sining nagliligad nga mga inadlaw, sa diin makita kag mabatian ang mga akusado samtang ginagisa sang mga senador.

Ang komite ni Lacson nagtalakay sa pagpatay sang menor edad nga si Kian “Ian” Loyd de los Santos nga ginasuspetsuhan nga drug courier, ukon manugdul-ong sang droga sa mga kliyente.

Tatlo ka bala ang nag-utas sang iya kabuhi sa kamot sang mga pulis sa idalom sang ila Operation Galugad sa Caloocan City. Wala gawa nagtutok ang imbestigasyon sa kon bala drug courier, ukon indi, ang bata. Nagtutok ini sa walay kaluoy kag wala nagakabagay nga paagi sa pagpatay sa iya.

Si Senador Gordon naman nanguna sa Blue Ribbon Committee agud talakayon ang isyu sang pagbaton sang “tara” ukon payola sang mga opisyales sang Bureau of Customs baylo sa pagpalusot sang mga “smuggled” nga kargamento.

Isa sa sining kargamento nga ginpalusot sa “green lane” nga wala na nag-agi sa X-ray nahibal-an sang ulihi nga may unod sang mga Php6.4 ka bilyon nga shabu “shipment” halin sa Tsina.

Sadtong ulihi nga “hearing” sang Blue Ribbon Committee sang sining semana, ang mayor nga nag-abot amo sanday Davao City Vice Mayor Paolo Duterte kag ang iya bayaw nga si Atty. Manases Carpio, bana ni Davao City Mayor Sara Duterte- Carpio.

Gin-akusaran ni Senador AntonioTrillanes IV ang duha nga kahimbon sa anomaliya sa Bureau of Customs, katulad sang paghatag sang payola sa taga-BOC kag bisan sa pag-“smuggle” sang kargamento nga naglakip sang Php6.4 ka bilyon nga shabu “shipment”.

Gin-suspetsuhan pa ni Trillanes si Vice Mayor Duterte nga myembro sang Triad, isa ka sindikato sa droga kag iban pa nga ilegal nga aktibadades nga nabase sa Hongkong, tungod may tattoo kuno sa likod sang “dragon” nga tanda sang myembro sang Triad. Gin-aku ni Duterte ang tattoo apang wala siya magsugot nga ipakita ini.

-0-0-0-

Ugaling, indi kita magatutok sa sining mga mabug-at nga akusasyon nga ang korte gid lang ang makapat-ud, samtang amat-amat man ang publiko sa pag-formar sang ila opinyon bahin sini.

Interesado lang kita sa pagpalakat sang imbestigasyon, labi na gid ang pagpamangkot kag pagsabat sang mga gintawag sa “public hearing”.

Kailinit ang masami nga sabat sang mga suspetsado nga “I invoke my right against self-incrimination (ukon privacy) .”

Ang ining “right against self-incrimination” yara sa kasuguan. Sa sini nga kinamatarong ang isa ka suspetsado puede indi magsabat kon sa isip niya possible siya maakusahan sa iya sabat, labi na gid kay nakasumpa siya sa pagsugid sing matuod.

Tam-an ka lawak ining kinamatarong sa diin ang akusado gid lang ang kahibalo kon bala may peligro siya sa iya sabat. Apang wala kita mahimo tungod kinamatarong niya ini.

Sa isa ka “hearing” sadtong Nobyembre 2013, si Senadora Miriam Defensor nakatugda ugaling nga: ” ‘Pag ganyan kang magsagot ‘I invoke my right’ sa lahat na lang na tinatanong, sa isip at utak ng publikong Pilipino may tinatago ka!”

Manotaran ang kaabtik sang mga suspetsado sa paglikis sa mga “leading” kag “loaded” nga mga kwestyon katulad sang ginhimo ni Senadora Riza Hontiveros kag ni Senador Trillanes.

Of course, indi ini buot silingon nga indi ang duha kahibalo magpamangkot. Taktika man nila ini agud mabunit sa baba ang mga isda nga buluniton.

Seguro, sa “hearing” sa Monday, Setyembre 18, likawan ta na lang ang mga “leading” kag “loaded” nga mga pamangkot, kag magtutok laban sa mga nakasumpa nga mga testigo kag mga ebidensya.

Kon parti sa tsirman nga si Senador Gordon, kuntani “neutral” siya kag mamati lang sa pihak kag pihak kag mag-“maintain” sang “order” sang “hearing”. Indi siya magsiling nga ang deklarasyon isa ka “rumor” lamang ukon “hearsay”. Ugaling na siya maghimo sang iya konklusyon kag rekomendasyon sa iya report.

Tani “fair” ka lang Senador Gordon. #