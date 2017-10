Panugdaonni Matt

Mag-amligsaukay-ukaykag surplus

ANG“used clothing and rags”ngaginamitlang sang kasuguan, ang RA 4653, maskilalasamerkadosangalannga “ukay-ukay”. Luyaginibaklon sang mgaimolnatonngamgapumuluyongahandommaka-angkon sang baratuhonngapanapton.

Angtinagangaukay-ukaygalihalinsaBisayangapulongnganagatumodsamgaginabaligyanga“second-hand clothing”, ngasamasamiginatumpoklangsamgalamesaukonpapagsadiinangmanugbakalginapabay-an langsapag-ukaytubtub may napiliansiyangabaklon.

Sapagkahibalo man sang manugbaligyakagmanugbakal, anginingmgaukay-ukay imported ukonhalin pa saibanngapungsod.

Angpilasiniginadonar sang mgamaalwanngatawosaibanngapungsodparasamgabiktima sang kalamidaddirisaatonkagsaiban pa ngalugar.Ugaling, tungod gin-donarlanginiparasamgabiktima sang kalamidad, ginadilianini sang atongobyernonganegosyohan, kagdapatlangihatag sing libresasiningmgapumuluyo.

Angibansini, ugaling,indinamakalab-otsamgabiktima sang kalamidadtungodginapalasiksang mgaoportunistangamganegosyante.

Iningmga “used clothing”, samasamiginabaligya man sang mgalokalnganegosyanteupodsasurplus products, ngasobrasaimbentaryo sang mganegosyantesaibanngapungsodngapuedenanilaibaligyasaluassing baratoagudmapanibag-oangilaimbentaryo.

Tungodsini, nagtuhaw man angmgasurplus store, ngakonkis-a ginatawagnaganingamgaukay-ukay shop ukon outlettungodindilangininagabaligya sang “used clothing” kundisubong man sang mgaimported ngamgasurplus products.

Luassa “used clothing”, angmga surplus ukonukay-ukay stores, nagabaligya man sang sapatos, bag, mgapinggan, mug ukon drinking cup, kagiban pa nga personal kag pang-puluy-an ngamgagalamiton.

-0-0-0-

Konginapa-andamankitabatoksahealth hazards sang “used clothing”,angkasubongngapag-pangandamginapaabot man sang atongobyernokagsang concerned ngamgagrupo, katulad sang EcoWaste Coalition, samga surplus products.

Sa isakapagtuonsang EcoWaste Coalition, ngaisakatoxic watchdog, madamosining surplus products angnagadala sang mgakemikalngamakahalitsaikaayonglawas sang tawokagsapalibot (environment).

Gamit sang X-Ray fluorescence (XRF) spectrometer, nahibal-ansinisapilakasiyudadsapungsodngamadamongamga mug, pinggan (plate) kagyahong (bowl) angnagadala sang makahalalitngakemikal.

Sa ilapagpanayasat, anginingmgaproduktoginabaligya sing baratodirisaatonhalinsaChina,Italy, Japan, Mexico, South Korea, Taiwan kagEstadosUnidos.

Ang findings sang EcoWaste Coalitionnagapakitangasatatlokasiyudadsa Metro Manila, 35 gid sang 35 man ka samples angmay toxic metals ngayarasa level of concern. Beintetres(23) sini may lead kag potent neurotoxin,samtang 19 sini may cadmium ngapuedemaka-cause sang cancer.

Sa amo man nga samples may na-detect ngaibanpa nga toxic metals ngamakahalalit, ukonindi safe,satawo, labinagidsamgakabataan, katulad sang antimony, arsenic,chromium kag mercury.

Patiganiangmga images sang resurrected Christ, Our Lady of Sorrow, kag Our Mother of Perpetual Help nadiskubrihannga may dalasing mataasnga level sang cadmium nganaga-cause sang cancer. Ining items, sunusaEcoWaste Coalition, nakitangaginabaligyasangisaka foreign-owned nga storesaCubao, Quezon City.

Dapatsegurongamaghimonasing tikangangatongobyernoagudtun-an anginingmga surplus products agudmaamliganangatonpumuluyosapungsod, lakipangdirisasiyudad sang Iloilo.

Konkinahanglan, pasaranini sang kasuguanagudmapatumangid sang nakaiguanginingatonpag-amligbatoksasiningmakahalalitnga surplus products.

Samtang, dapatmangin-maamligonman kitasapagbakal sang siningmga surplus product. Maghibalohalinsamgamasaliganngaimpormasyon,katulad sang halinsaDTIkagmasaliganngaonline sources nganagapahibalosasiningmakahalalitnga surplus products./PB