Passengers assistance desk ibutang sa mga puerto

Syudad sang ILOILO – Para masiguro nga may palapitan ang mga pasahero nga may problema ukon pamangkutanon tion sang Pista Minatay, ang Philippine Coast Guard (PCG) – Iloilo mapahamtang sang mga passengers assistance desk sa tanan nga mga puerto.

Sunu kay PCG-Iloilo commander Lt. Ramil Palabrica, kasunod sang ila full alert status humalin sang Oktubre 28 tubtob Nobyimbre 5, mabutang sila sang passengers assistance desk sa mga puerto nga maga-akomodar sang mga reklamo kag iban pa nga mga problema sang mga pasahero nga magadugok sa mga puerto sa Nobyimbre 1.

Luwas sa mga tinawo sang PCG, ang kada assistance desk may mga tawo man sang Philippine National Police, Department of Transportation and Communications, Philippine Ports Authority, Maritime Industry Authority, kag Philippine Coast Guard Auxiliary.

Hugtan man sang PCG-Iloilo ang inspeksyon sa mga bagahe sang mga pasahero nga makadto sa mga tourist destinations kaangay sang probinsya sang Guimaras kag Negros Occidental para masiguro nga wala sang pasahero nga nagadala sang patalom kag malikawan man ang overloading.

Sekyaron man nila ang mga sakayan para masiguro ang kaluwasan sang mga pasahero kag sekyaron kon ginasunod ang pag-gamit sang mga life jackets./PB