Patrol car vs trak: 8 ka pulis pilason

Syudad sang ILOILO – Nasamaran ang walo ka mga pulis nga nagasakay sa patrol car matapos nga ginsalakay sila sang Isuzu elf cargo truck sa Dalan Jalandoni-Ledesma, Barangay Wilson, City Proper alas-8:30 sang aga kahapon.

Gindala sa Iloilo Doctors’ Hospital ang drayber sang Kia troop carrier nga may plate number SSA 3639 nga si PO1 Rey An Vego, 29, soltero, sang Jamindan, Capiz, nga may samad sa wala nga butkon, siko kag paa.

Ang pito ka iban pa nga mga upod sini nga gindala man sa ospital amo sanday:

* PO2 Rex Capapas, 35, kasado, sang Manapla, Negros Occidental, nga may pilas sa sag-ang kag baba;

* PO1 Raul Stanley Tamba, 32, sang Estrella Village, Syudad sang Victorias, Negros Occidental, may pilas sa tuo nga tuhod kag wala nga bahin sang ulo;

* PO1 Jounaz Lobusta, 26, soltero sang Taloc, Syudad sang Bago, may pilas sa magtimbang nga paa kag hita;

* PO1 Nichomer Lachica, 30, sang Candoni, Negros Occidental, may pilas sa wala nga paa kag wala nga hita;

* PO1 Frank Denolang, 28, kasado, sang Syudad sang Cadiz, Negros Occidental, may pilas sa ulo kag wala nga kamot;

* PO1 Christian Senon, 25, sang Dalan Jereos, La Paz, Syudad sang Iloilo, may pilas sa likod; kag

* PO1 Jothan Arem Toto, 25, sang Syudad sang Sagay, Negros Occidental, nga may pilas sa ulo kag wala nga butkon.

Sandig sa imbestigasyon sang Traffic Investigation and Enforcement Unit, naga-usoy sang dalan padulong sa direksyon sang Jalandoni Street ang patrol car sang nabunggoan sang trak nga ginamaneho ni Herman Ellorquez y Alarba, 36, kasado kag residente sang Syudad sang Passi, Iloilo, nga tuyo naman magtabuk sa crossing padulong sa Ledesma Street.

Bangod sang mabaskug nga impact sang pagbunggo, nagwarik kag nagbaliskad sa wala nga porsyon sang karsada ang patrol car rason sang naagom nga mga pilas sang mga pulis.

Madasig naman nga nakaresponder ang mga rescuers kag ginbuloligan nga madala sa ospital ang mga pulis.

Samtang gin-aresto sang mga katapo sang Police Precinct 1 ang drayber sang trak nga nagpabutyag man sang kahanda nga magbulig sa gasto sang mga biktima sa ospital./PB