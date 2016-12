KULANG na lang isa ka semana kag magatakop na ang plaso nga anom ka bulan sa kapulisan agud papason ang ilegal nga droga.

Pero kun basehan ang sitwasyon, daw kaangay nga daw indi ini matuman kag base madamo gid ang mag-resign. Ara man gihapon ang ilegal nga droga. Bisan adlaw-adlaw nga kampanya may madakpan man sa gihapon.

Kun basehan ini nga sitwasyon, makasiling bala kita nga failure ang aton otoridad? Napaslawan bala ang Duterte administration sa ila pangako?

Halos isa ka milyon na ang surrenderees sa bug-os nga pungsod…apang ang droga ara sa gihapon. Ang paghambal nga tapuson ini nga problema sa sulod sang anom ka bulan hinambog nga sugid. Indi gani makasolbar ang US nga mas abanse ang ila teknolohiya sa away sa krimen, ang Pilipinas pa ayhan?

Nagpangayo na sang extra nga anom ka bulan si Duterte agud mapadayun ang gyera kontra droga. Bisan indi man matuman ang pangko ni Duterte nga papason ang ilegal nga droga sa sulod sang anom ka bulan, indi problema sa akun. Ina bangud nahibaluan ko nga malala ang ilegal nga droga sa bug-os nga pungsod.

Ang akun nangin concern amo ang katikalon sang administrasyon nga matapos ang problema bisan wala pa mahibaluan ang kasangkaron sini. Maathag nga luyag lamang niya makuha ang simpatiya kag suporta sang publiko gani gin-abusahan nila ang kauhaw sa kalinungan sang mga Filipino.

Subong nga malapit na nga matapos ang deadline, may ma-resign ayhan? Matunog pa sa akun dulonggan ang siling ni Iloilo City Police Office director, Senior Superintendent Remus Zacharias Canieso nga maga-resign sya kun indi malimpyuhan sang ilegal nga droga ang syudad. Kun basehan ini nga statement, wala na sang mabilin nga pulis sa ila serbisyo. Tanan sila maga-resign na sa tagtakup subong nga tuig. Maathag nga ang ilegal nga droga ara sa gihapon.

Sa akun nga bahin, nagaapelar ako indi kamo mag-resign, akua lang ninyo nga napaslawan kamo nga matuman ang inyo pangako bangud wala ma-calculate sang husto ang kasangkaron sang ilegal nga droga.

Diri sa Iloilo napatay na ang mag-asawa nga Melvin kag Miriam Odicta, ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-identified nga drug lord sa syudad. Naglaum ang tanan nga matapos na ang problema sa ilegal nga droga.

Pero sa diin naman si Richard Prevendido? Indi bala nga asta subong wala gihapon matumod kun diin nagapanago? Maathag nga ang problema sa ilegal nga droga sa syudad sang Iloilo malayo pa sa kasolbaran.

Ang akun apelar kay President Duterte, Philippine National Police chief Ronald “Bat” Dela Rosa, PDEA kag kapulisan magabilin kamo sa pwesto. Ara kita sa husto nga banas sa away kontra sa ilegal nga droga ugaling indi gid madali-dali ang kasangkaron sang operasyon sini.

Sa sunod, siguraduhon nga matapos kag masarangan ang problema antes magbura ang baba sa pagpasalig kag promise./PN