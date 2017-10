PDEA-6 nagkasar greyhound inspection sa Iloilo City Hall

Syudad sang ILOILO – Nakibot ang mga empleyado sang Iloilo City Hall sa ginkasar nga greyhound inspection diri sang gintingob nga puersa sang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 6 kag Philippine Coast Guard K-9 units kahapon sang aga.

Gin-inspeksyon ang tanan nga mga panalgan sang city hall sang mga otoridad pero bisan isa ka kontrabando ukon ilegal nga droga wala sang narekober.

Sunu kay acting Mayor Joe Espinosa III, labing una ini nga city hall sa bug-os nga pungsod nga ginpa-idalom sa inspeksyon sa tuyo nga mabal-an kon bala drug-free ang gina-obrahan sang mga empleyado.

“This is the first time that a city hall in the whole country was inspected by PDEA para mabal-an ta gid nga drug-free ang work place naton,” hambal niya.

Ginkabig man ni Espinosa nga stage two uko kabahin sang iya ginlunsar sadtong Oktubre 2 nga “Drug-Free Workplace Policy” ang pagkasar sang greyhound inspection.

Ang una niya nga ginhimu para masiguro nga wala sang droga sa city hall amo ang pagbutang sang Anti-Illegal Drug Information Box ukon drop box kon sa diin mahimu nga makahulog sang sulat nga naga-unod sang impormasyon angut sa mga empleyado nga ginadudahan nagdalahig sa ilegal nga droga.

Ang mga empleyado nga madakpan nga nadalahig sa ilegal nga droga ukon nakuhaan, nagabaligya kag nagagamit sang ilegal nga droga ang magapangatubang sang nagakaigu nga penalidad./PB