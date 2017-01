PINTOR PATAY SA RIDING-IN-TANDEM

Syudad sang BACOLOD – Ginbawian sang kabuhi ang isa ka pintor sang gintiro sang wala makilala nga riding-in-tandem samtang sakay sia sa de-pasahero nga dyep sa bangga sang Helvetia Subdivision, Burgos Extension, Barangay Villamonte diri pasado alas-siete kahapon sang aga.

Ginkilala ni Senior Inspector Elmer Bonilla, hepe sang Police Station 4 sang Bacolod City Police Office, ang biktima nga si Harold Mira, 24, kag naga-istar sa iya lola sa Lopez Jaena Street, Brgy. 27 sini nga syudad.

Nakaagom sang tatlo ka igu sa lawas ang biktima kag napatay on-the-spot. May narekober naman ang Scene of the Crime Operatives nga basiyo sang kalibre .45 sa duog sang krimen.

Sunu sa nakasaksi, ginalagas sang naga-motor nga mga suspek si Mira kag gilayon ini nga naglumpat sa sulod sang nagadalagan nga dyep.

Bangod sini, nagsininggit ang walo ka mga pasahero sang dyep kag ang drayber naman imbes nga padalaganon sang madasig ang dyep, nagpundo kag didto nalambot sang mga suspek ang biktima kag gilayon gintiro.

Maayo lang nga wala sang iban nga mga pasahero nga nalamita sang magpu-as na ang linupok.

Sunu naman kay kay Jun-Jun Toringan, 41, kag drayber sang dyep, halin sia sa Central Market padulong sa Fortune town sang matabo ang insidente.

Samtang ginasulat ini nga balita, gina-usisa pa ang motibo sang krimen kon bala may kaangtanan ini sa droga bangod man ginpahayag sang lola sang biktima nga wala sang kontra ang iya apo./PB