PREVENDIDO NAPATAY SANG MGA PULIS

Syudad sang ILOILO – Patay ang ginhingadlan sang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 6 nga No. 1 drug lord sa rehiyon 6 nga si Richard Prevendido alyas “Buang” pasado alas-otso kagab-i matapos nga nagbatu sa mga otoridad sa pagpanguna sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO) nga nagserbe sa iya sang warrant of arrest sa Phase 5, Landheights Subdivision, Barangay Balabago, Jaro diri. Patal nga mga pilas sa puwak kag ulo ang naagom ni Prevendido nga nasapwan sang ulihi nga nagahuray-ad sa sulod sang kwarto sa una nga panalgan sang ginapasuni ginapanag-iyahan ukon ginarentahan sini nga balay. Nakit-an man nga naga-uyat si Prevendido sang kalibre .44 nga pusil kag nakuha man malapit sa iya lawas ang EK 47. Sunu kay Senior Supt. Marlon Tayaba, acting provincial director sang IPPO, kaupod ang puersa sang Iloilo City Police Office, Regional Intelligence sang Police Regional Office (PRO) 6, PDEA-6, kag iban pa nga unit sang mga pulis, ginpadulongan nila ang gina-istaran ni Prevendido para i-serbe ang warrant of arrest para sa kaso nga pagbayolar sang Section 11 sang RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 pero dimalas nga nagbatu ini rason sang engkwentro. “‘Yong subject dito si Richard Prevendido. Eventually lumaban sa amin,” hambal ni Tayaba. Luwas kay Prevendido, napatay man ang ginapasuni himata sini nga nakuhaan naman sang kalibre .45 nga pusil kag may patal nga pilas sa dughan. Nasapwan ini sa pihak nga kwarto nga kaiping lang sang kwarto ni Prevendido. Gin-aku man ni Tayaba nga indi magnubo sa pito ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang ila ginbisitahan matapos nga nakabaton sang impormasyon nga nagapanago si Prevendido sa mga banwa sang Anilao, Dingle, Janiuay, Banate, Lambunao, Barotac Viejo, kag iban pa. Nag-gwa man sa pag-imbestigar ni Tayaba nga halos binulan na nga naga-istar si Prevendido sa iya balay nga ginapatihan bag-o lamang kay-o. Sa interbyu pa sang mga katapo sang media sa kapitan sang barangay nga si Edgar Arañador, siling niya nga wala gid sila sang ideya nga naga-istar sa nasambit nga balay si Prevendido bangod nga wala man ini naga-gwa. Masobra man isa ka tuig nga may naga-istar sa balay, sunu sa kapitan, apang wala gid nila nakita ang pagsulod kag pag-gwa sang tag-iya sang balay. Masami man makita nga may ginasugo nga tawo ang naga-istar sa balay nga magbakal sang 50 ka mga galon sang mineral water sa refilling station sa barangay para lang ipaligo bangod nga wala pa sang linya sang tubig sa ila balay. Nakabaton man ang kapitan sang impormasyon nga ginrentahan sadto ni certain Epiñosa sang Pototan, Iloilo ang balay kag ginpakay-o. Samtang, ginkumpirmar naman ni alyas Neneng sa interbyu sang Aksyon Radyo Iloilo nga si Prevendido gid man ang napatay. Sa alegasyon ni Neneng nga may bata nga isa ka lalaki nga nakilala lang nila si Prevendido sa distrito sang Lapuz kag ulihi sila nga nagkitaay sadtong 2013. Pero ginkumpirma sang informant sang Aksyon Radyo Iloilo nga si alyas Neneng ang asawa ni Prevendido nga masami nagakadto sa Brgy. Balabago kag nagadul-ong sang pagkaon. Gin-aku man ni Tayaba nga si Neneng ang nagkumpirma sa ila nga si Prevendido ang napatay. Bahin naman sa mga narekober, nakakuha ang mga pulis sang dugang nga isa ka handgun kag indi madeterminar nga kadamuon sang shabu. Sa pihak nga bahin, subong pa nga aga mabal-an sang publiko paagi sa ipatawag nga press conference sang PRO-6 kon ano ang matabo sa P1 milyon nga padya sa ulo ni Prevendido kag kon sin-o ang matuod nga identity sang kaupod sini nga napatay. Kag tubtob ginasulat ining balita, wala pa man sang nakakadto nga suod nga himata ni Prevendido kag padayun pa man ang pag-imbestigar sang mga pulis sa ginluntaran sang engkwentro./PB