PRO-6 ginakilala bag-o nga drug lord sa rehiyon

Syudad sang ILOILO – Ginakilala pa subong sang Police Regional Office (PRO) 6 ang ginatumod ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald “Bato’ Dela Rosa nga bag-o nga drug lord nga naga-operate sa rehiyon 6.

Hambal ni PRO-6 director Chief Superintendent Cesar Hawthorne Binag, gina-imbestigaran nila ang ginhambal ni Dela Rosa matapos nga regular nga nagasumiter sang mga pangalan sang mga durogista ang Regional Oversight Committee sang PRO-6 sa Kampo Crame.

Padayun man ang ila pagtipon sang impormasyon para makilala ang ginapasuni bag-o nga drug lord nga ginatudlo nagbulos sa negosyo sang nagtaliwan nga si Melvin “Boyet” Odicta nga ginhingadlan sadto sang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 6 nga No. 1 drug lord sa rehiyon 6.

Pero indi man malayo sunu kay Binag nga naghalin sa ginsumiter nga listahan sang oversight committee ang ginatumod ni Dela Rosa.

Matandaan nga ginbulgar sang damlag lang sang PNP chief nga may bag-o nga drug lord nga ginapasuni nagbulos sa negosyo ni Odicta sa rehiyon matapos nga gintiro-patay ini kaupod sang iya asawa nga si Meriam sadtong Agusto 2016 sa Caticlan Port sa Malay, Aklan.

Ang ginatumod ni Dela Rosa nga drug lord ang wala nalakip sa listahan sang presidente samtang may isa man sila ka ginapatihan drug lord nga gina-monitor.

PREVENDIDO BUHI PA

Sa pihak nga bahin, buhi pa ang top drug lord sa rehiyon nga si Richard Prevendido, sunu sa PRO-6.

Sunu kay Superintendent Gilbert Gorero, tagpamaba sang PRO-6, buhi pa si Prevendido kag nagapanago lang sa rehiyon sa diin nagalumpat-lumpat ini sang lugar.

“He is only around the region and he could not go beyond Western Visayas because he needs financial support from his family. He is too mobile and never stay longer in one place because he knows that various police units are hunting him down,” siling ni Gorero.

Dugang pa niya nga nakabaton gihapon sila sang mga mensahe parte sa mga ginapanagoan ni Prevendido kag ang tanan nga impormasyon ginalantaw man sang pulis.

Sa subong naman, ang PRO-6 nagtukod sang tracker team nga Dedicated Tracker Team agud mangita kay Prevendido kag iban pa nga mga wanted persons sa rehiyon.

Nahibaluan nga may patong sa ulo si Prevendido nga P1.1 milyon kag may standing arrest warrant para kaso sa droga. (Dugang nga impormasyon halin sa Panay News)/PB