PRO-6 handa magpanguna sa kampanya kontra droga

Syudad sang ILOILO – Bukas nga magbaton ang Police Regional Office (PRO) 6 sang katungdanan nga pangunahan liwat ang kampanya kontra sa ilegal nga droga.

Kasunod ini sang hambal ni Presidente Rodrigo Duterte nga handa sia nga ibalik ang gahum sa Philippine National Police (PNP) kon mapaslawan ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa ila kampanya kontra droga.

“If that is the order of the President, we will accept it,” siling ni Chief Superintendent Cesar Hawthorne Binag, regional director sang PRO-6, tion sang interbyu sang mga katapo sang media.

Pero bisan gindula ang gahum sang PNP sa nasambit nga kampanya, ginklaro ni Binag nga padayun sila nga nagabulig sa PDEA ilabi na sa paghatag sang impormasyon angut sa mga durogista nga naga-operate sa rehiyon.

Mas ginpabaskug man nila ang ila information dissemination sa mga eskwelahan kag komunidad para mapabilin nga hilway ang mga Ilonggo gikan sa ilegal nga droga.

Gintumod ni Binag amo ang pagpatuman sang PRO-6 sang Drug Abuse Resistance Education program kon sa diin mapalapta sila sang trained police enforcers sa mga eskwelahan para mag-edukar sa mga estudyante sa elementarya kag sekondarya kon paano makalikaw sa paggamit sang ilegal nga droga./PB